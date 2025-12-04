Picadas 1/8 de Milla: Premiaron a los más veloces del año

Luego de seis fechas celebradas en el autódromo Rubén Dumot de Capiatá, quedó conformada la grilla de los pilotos más veloces del año y que sumaron el mayor puntaje.
Las posiciones finales: Categoría A-12 segundos: Julio Jiménez (Hyundai, 143 puntos), 2) Osmar Velázquez (Fiat) y 3) Mauricio Bogado (VW); B-11 segundos: 1) Leonardo Tornadu (Volvo, 117), 2) Fabio Romero (Mercedes) y 3) Arnaldo Marecos (Alfa Romeo); C-10 segundos: 1) Marcelo Almirón (VW, 125), 2) Enrique Amarilla (Chevrolet) y 3) Eladio Nequi (Honda); D-9 segundos: 1) Cristian Jiménez (Toyota, 66), 2) César Pitta (Toyota) y 3) Guillermo Peralta (Toyota); E-8,5 segundos: 1) Diego Núñez (Subaru, 103), 2) Maximiliano Roubineau (VW) y 3) Adrián Torres (Subaru).
En las demás categorías, los mejores fueron: E-8 segundos: 1) Sergio Recalde (Subaru 123), 2) Leonardo Núñez (VW) y 3) Juan Arias (Subaru); G-7,5 segundos: 1) Josué Jiménez (Subaru, 88), 2) Lidio Cáceres y Juan Arias (Subaru); F-7 segundos: 1) Aldo Pereira (Subaru), 2) Lidio Cáceres (Subaru) y 3) Jorge Wolcoff (Audi); G-6,5 segundos: 1) Fernando Villalba (Subaru, 88) y 2) Ignacio Benítez; H-Fuerza Libre: 1) Leonardo Duarte (Subaru), 2) Néstor Acosta y 3) Eduardo Verón; I-Fuerza Libre: 1) Leonardo Núñez (VW), 2) José Samaniego (VW) y 3) César Pitta (Toyota).