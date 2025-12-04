ABC Motor
04 de diciembre de 2025 - 17:38

Picadas 1/8 de Milla: Premiaron a los más veloces del año

Pilotos destacados en cada una de las categorías del Campeonato de Picadas con sus trofeos.
El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP), entidad organizadora del Campeonato de Picadas 1/8 de Milla 2025, cerró la temporada con la ceremonia de premiación a los pilotos destacados.

Luego de seis fechas celebradas en el autódromo Rubén Dumot de Capiatá, quedó conformada la grilla de los pilotos más veloces del año y que sumaron el mayor puntaje.

Las posiciones finales: Categoría A-12 segundos: Julio Jiménez (Hyundai, 143 puntos), 2) Osmar Velázquez (Fiat) y 3) Mauricio Bogado (VW); B-11 segundos: 1) Leonardo Tornadu (Volvo, 117), 2) Fabio Romero (Mercedes) y 3) Arnaldo Marecos (Alfa Romeo); C-10 segundos: 1) Marcelo Almirón (VW, 125), 2) Enrique Amarilla (Chevrolet) y 3) Eladio Nequi (Honda); D-9 segundos: 1) Cristian Jiménez (Toyota, 66), 2) César Pitta (Toyota) y 3) Guillermo Peralta (Toyota); E-8,5 segundos: 1) Diego Núñez (Subaru, 103), 2) Maximiliano Roubineau (VW) y 3) Adrián Torres (Subaru).

En las demás categorías, los mejores fueron: E-8 segundos: 1) Sergio Recalde (Subaru 123), 2) Leonardo Núñez (VW) y 3) Juan Arias (Subaru); G-7,5 segundos: 1) Josué Jiménez (Subaru, 88), 2) Lidio Cáceres y Juan Arias (Subaru); F-7 segundos: 1) Aldo Pereira (Subaru), 2) Lidio Cáceres (Subaru) y 3) Jorge Wolcoff (Audi); G-6,5 segundos: 1) Fernando Villalba (Subaru, 88) y 2) Ignacio Benítez; H-Fuerza Libre: 1) Leonardo Duarte (Subaru), 2) Néstor Acosta y 3) Eduardo Verón; I-Fuerza Libre: 1) Leonardo Núñez (VW), 2) José Samaniego (VW) y 3) César Pitta (Toyota).