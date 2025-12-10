Joshua Duerksen completó el primer día de post temporada con Invicta Racing

Joshua Duerksen realizó hoy la primera jornada de test de post temporada de la Fórmula 2 de la FIA. El paraguayo, que el domingo cerró el año con una victoria en la carrera principal de Emiratos Árabes Unidos, debutó con el monoplaza de Invicta Racing y culminó tercero entre los ensayos matutino y vespertino de la categoría en el Circuito de Yas Marina, en Abu Dabi.

Duerksen realizó un total de 100 vueltas: el mejor registro fue 1 minuto, 37 segundos y 290 milésimas, tiempo cronometrado en la segunda sesión. El joven de 22 años quedó a 087 milésimas del primero, el alemán Oliver Goethe de MP Motorsport, quien marcó 1:37.203. Por su lado, el segundo fue el brasileño Rafael Cámara, compañero del piloto guaraní, con 1:37.269.