ABC Motor
10 de diciembre de 2025 - 13:16

Joshua Duerksen completó el primer día de post temporada con Invicta Racing

El monoplaza de Invicta Racing del piloto paraguayo Joshua Duerksen en los test de post temporada de la Fórmula 2 en el Circuito Yas Marina, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.@f2

Joshua Duerksen cumplió hoy el primer test de post temporada con Invicta Racing. El paraguayo realizó 100 vueltas al Circuito de Yas Marina y finalizó la jornada en el tercer puesto entre 22 monoplazas.

Por ABC Color

Joshua Duerksen realizó hoy la primera jornada de test de post temporada de la Fórmula 2 de la FIA. El paraguayo, que el domingo cerró el año con una victoria en la carrera principal de Emiratos Árabes Unidos, debutó con el monoplaza de Invicta Racing y culminó tercero entre los ensayos matutino y vespertino de la categoría en el Circuito de Yas Marina, en Abu Dabi.

Duerksen realizó un total de 100 vueltas: el mejor registro fue 1 minuto, 37 segundos y 290 milésimas, tiempo cronometrado en la segunda sesión. El joven de 22 años quedó a 087 milésimas del primero, el alemán Oliver Goethe de MP Motorsport, quien marcó 1:37.203. Por su lado, el segundo fue el brasileño Rafael Cámara, compañero del piloto guaraní, con 1:37.269.