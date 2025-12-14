Campeonato de Regularidad: Inolvidable noche de premiación

El título en la general de la temporada quedó en poder de Cristóbal Gauto con José Jiménez, acompañados en el podio por Jacques Balansa/Sergio Balansa y María del Pilar García/Eduardo González. Este podio es el mismo en la Categoría Odómetro.

En Standard, los mejores del año fueron: Diego Acosta/Gissel Benítez, Juan Carlos Salazar/Bettina Torres y Diógenes Cibils/Mónica Benítez.

En lo que respecta a las Clases, los campeones del año son: Clase A (Años 20’): Juan B. Gill con Sergio Noguer; Clase B (Años 50’): Juan Carlos Salazar con Bettina Torres; Clase C (Años 60’): Miguel Fariña con Elizabeth Furler; Clase D (Años 70’): Mario Balash con Patricia Salinas; Clase E (Años 80’ hasta 95’): Diego Acosta con Gissel Benítez; Clase Contemporáneos (Autos con menos de 30 años deportivos): José María Livieres con José Ramírez.

El Campeonato de Regularidad del CVAP constó de cinco fechas, incluyendo a los Grandes Premios de San Bernardino, el Chaco, el Gran Premio del Paraguay, que también es fecha Codasur, la ciudad de Pilar y cerrando la temporada en la ciudad de Villarrica.

