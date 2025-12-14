ABC Motor
14 de diciembre de 2025 - 19:31

Campeonato de Regularidad: Inolvidable noche de premiación

Los destacados de la temporada en el Campeonato de Regularidad posan con sus trofeos en la ceremonia de premiación del CVAP.
Una noche inolvidable de premios, alegrías, anécdotas y mucha camaradería se vivió días atrás en la sede del Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP), donde se cumplió con la ceremonia de premiación del Campeonato de Regularidad de Autos Antiguos, Clásicos y Deportivos 2025.

Por ABC Color

El título en la general de la temporada quedó en poder de Cristóbal Gauto con José Jiménez, acompañados en el podio por Jacques Balansa/Sergio Balansa y María del Pilar García/Eduardo González. Este podio es el mismo en la Categoría Odómetro.

En Standard, los mejores del año fueron: Diego Acosta/Gissel Benítez, Juan Carlos Salazar/Bettina Torres y Diógenes Cibils/Mónica Benítez.

En lo que respecta a las Clases, los campeones del año son: Clase A (Años 20’): Juan B. Gill con Sergio Noguer; Clase B (Años 50’): Juan Carlos Salazar con Bettina Torres; Clase C (Años 60’): Miguel Fariña con Elizabeth Furler; Clase D (Años 70’): Mario Balash con Patricia Salinas; Clase E (Años 80’ hasta 95’): Diego Acosta con Gissel Benítez; Clase Contemporáneos (Autos con menos de 30 años deportivos): José María Livieres con José Ramírez.

El Campeonato de Regularidad del CVAP constó de cinco fechas, incluyendo a los Grandes Premios de San Bernardino, el Chaco, el Gran Premio del Paraguay, que también es fecha Codasur, la ciudad de Pilar y cerrando la temporada en la ciudad de Villarrica.

