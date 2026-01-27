F1-Shakedown/España: Continúan los test en Barcelona

Leclerc fue el primero en debutar con el SF-26, cuya versión definitiva no está prevista hasta los últimos test de Baréin. El monegasco, tras varias vueltas de rodaje, se quedó a 2,7 segundos de la vuelta más rápida de ayer, registrada por el Red Bull Racing del francés Isack Hadjar (1:18,1).

Menos fortuna tuvo al inicio del día su compañero de equipo Max Verstappen, obligado a volver al box tras una bandera roja después de una pequeña salida de la pista.

En la reanudación de los test y tras varias vueltas, el neerlandés, montado en su RB22, superó los tiempos de Leclerc, aunque algo por detrás de Hadjar (1:20,0), poco antes de que la lluvia hiciese su aparición y marcase esta segunda jornada de ensayos.

Lea además: F1-Shakedown/España: Hadjar, el mejor del primer día

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los parones que permitió el temporal, Leclerc y Verstappen reaparecieron en pista con neumáticos de lluvia extrema. El monegasco rodó durante alrededor de 45 vueltas y mejoró sus primeros tiempos registrados con neumáticos de lluvia, siendo el mejor cercano a los 1:32,0.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Verstappen superó la veintena de vueltas. Por la tarde, Leclerc dejó su sitio a Hamilton, que también probó de primera mano las prestaciones del SF-26, aunque no mejoró los tiempos de los Ferrari.