Rally de Colonias Unidas: Del calor a la lluvia

COLONIAS UNIDAS (Derlis Santacruz, Gustavo Machado, Pablo Pérez y Rodrigo Estela, enviados especiales). Migue Zaldívar, navegado por Luis Allende, en el Skoda Fabia RS Rally2, fueron los más rápidos entre los 4x4 mientras que Diego Cruz Escobar, copilotado por Ramiro Ayala, en el Peugeot 208 Rally4, hicieron lo propio en la F2.

Por la noche, y previa lluvia que hizo que las condiciones climáticas y del piso sean diferentes, y lo que es más, con un espectáculo que se vio afectado por el agua, se cumplió con el tramo nocturno denominado Hipermercado, sobre un trazado mixto (asfalto y tierra) de 2.900 metros, que abrió oficialmente el Rally de Colonias Unidas y la temporada 2026.

Tiago Weiler y Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2) sobresalieron en la PSE1 entre las 42 tripulaciones que serán de la partida.

La etapa 1 de hoy tendrá 3 pruebas especiales cronometradas (Hohenau, Club de Caza y Pesca y Bella Vista), que se repetirán en una ocasión, y se pondrá en marcha a las 10:08.