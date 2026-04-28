ABC Motor
28 de abril de 2026 a la - 18:11

La segunda fecha de la Copa AAAP se disputó en una sola jornada

Jonathan Salinas y Walter Bertunis (VW Gol) durante el desarrollo de la competencia el sábado.
Jonathan Salinas y Walter Bertunis (VW Gol) durante el desarrollo de la competencia el sábado.AAAP

El pasado fin de semana, la segunda fecha de la Copa AAAP 2026, organizada por la Asociación de Autocross del Alto Paraná (AAAP), finalmente se disputó en una sola jornada debido a la inclemencia del tiempo.

Por Derlis Santacruz

La competencia que correspondió a la segunda cita de la Copa AAAP 2026, en homenaje a Hugo Ruiz, inicialmente estaba prevista para el sábado y domingo, es decir, con dos jornadas de competencia. El primer día con dos pruebas especiales nocturnas en Minga Guazú (Centro); y el segundo, con tres vueltas al trazado ubicado en el circuito del Km 10, en Monday.

Pero, a raíz de las lluvias que se dieron durante el fin de semana, la organización del evento decidió que sólo se cumpliese con el tramo nocturno sobre asfalto el sábado, y canceló la actividad del domingo sobre tierra, ya que las condiciones del piso no eran óptimas para ofrecer un buen espectáculo al público.

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En consecuencia, luego de las 2PE sumatorias, las posiciones finales quedaron de las siguiente forma:

En Autocross FL, 1) Jorge Aguinagalde y José Ovelar, 2) Ariel y Willian Gómez y 3) Cristian Bobadilla y José González. En Autocross STD, 1) Javier Cabañas y Rafa Agüero, 2) Hernán y Diego Galeano y 3) Erick Monges y Marcelo López. En Autocross Light, 1) Pedro Méndez y Junior Cabañas, 2) Jorge Méndez y Elizabeth Lezcano y 3) Diego Dos Santos y Pedro Barrios.

En Autos A, 1) Adrian Salinas y Brian Santander. En Autos B, 1) Jonathan Salinas y Walter Bertunis y 2) Samira Salinas y Saúl Duarte. En Marcas, 1) Cristian Solís y Lucas Peralta y 2) Daniel Villalba y Ramón González y en Karting, 1) Hugo Cabañas, respectivamente.

La tercera fecha se disputará entre el sábado 16 (verificaciones) y el domingo 17 de mayo, reunión, recorrida y 3 vueltas sumatorias en el mencionado circuito (Monday).