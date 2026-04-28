La segunda fecha de la Copa AAAP se disputó en una sola jornada

La competencia que correspondió a la segunda cita de la Copa AAAP 2026, en homenaje a Hugo Ruiz, inicialmente estaba prevista para el sábado y domingo, es decir, con dos jornadas de competencia. El primer día con dos pruebas especiales nocturnas en Minga Guazú (Centro); y el segundo, con tres vueltas al trazado ubicado en el circuito del Km 10, en Monday.

Pero, a raíz de las lluvias que se dieron durante el fin de semana, la organización del evento decidió que sólo se cumpliese con el tramo nocturno sobre asfalto el sábado, y canceló la actividad del domingo sobre tierra, ya que las condiciones del piso no eran óptimas para ofrecer un buen espectáculo al público.

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En consecuencia, luego de las 2PE sumatorias, las posiciones finales quedaron de las siguiente forma:

En Autocross FL, 1) Jorge Aguinagalde y José Ovelar, 2) Ariel y Willian Gómez y 3) Cristian Bobadilla y José González. En Autocross STD, 1) Javier Cabañas y Rafa Agüero, 2) Hernán y Diego Galeano y 3) Erick Monges y Marcelo López. En Autocross Light, 1) Pedro Méndez y Junior Cabañas, 2) Jorge Méndez y Elizabeth Lezcano y 3) Diego Dos Santos y Pedro Barrios.

En Autos A, 1) Adrian Salinas y Brian Santander. En Autos B, 1) Jonathan Salinas y Walter Bertunis y 2) Samira Salinas y Saúl Duarte. En Marcas, 1) Cristian Solís y Lucas Peralta y 2) Daniel Villalba y Ramón González y en Karting, 1) Hugo Cabañas, respectivamente.

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La tercera fecha se disputará entre el sábado 16 (verificaciones) y el domingo 17 de mayo, reunión, recorrida y 3 vueltas sumatorias en el mencionado circuito (Monday).