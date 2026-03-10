Copa AAAP-1ª fecha: Exitosa apertura de temporada

Tras lo que fue una apasionante carrera de principio a fin en todas las categorías, las posiciones finales quedaron así:

En la categoría Autocross STD, 1) Javier Cabañas y Rafael Agüero, 2) Hernán y Diego Galeano y 3) Édgar Barúa y Joel Robledo; en Autocross Fuerza Libre, 1) Jorge Aguinagalde y José Ovelar, 2) Adrián Salinas y Víctor Pinto y 3) Ramón Giménez y Luis Villalba y en Autocross Light, 1) Pedro Méndez y Junior Jara, 2) Jorge Méndez y Elizabeth Lezcano y 3) Juan y Darwin Vecca.

En Marcas, 1) Cristian Solís y Andrei Faber, 2) Eder y Jonatan Folgiarini y 3) Mauro Saavedra y Moisés López; en Autos B, 1) Samira Salinas y Saul Duarte, 2) Chelo Brítez y Josefina López y 3) César y Gabi Ruiz; en Autos A, 1) Adrián y Samira Salinas y 2) César Ruiz y Diana Servián; en Karting, 1) Alfredo Coronel y 2) Hugo Cabañas.

En ATV 250, 1) Alexis Brizuela y 2) José Giménez; en ATV Junior, 1) José González, 2) Luis López y 3) Francisco Bordón; en ATV Infantil 2, 1) César Gayoso y 2) Israel Gómez; en ATV Infantil 1, 1) Joaquín González y 2) Sergio Gómez y en la General Autocross, 1) Javier Cabañas, 2) Jorge Aguinagalde y 3) Hernán Galeano.