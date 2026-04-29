El festejo de Mercedes F1 por el retorno de Joshua Duerksen

Joshua Duerksen disputa este fin de semana la fecha 2 de la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA. La categoría regresa a la competencia después de modificar el calendario por la guerra en el Medio Oriente que obligó a la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita. En reemplazo de ambos países, la FIA anunció a Estados Unidos y a Canadá, respectivamente.

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La vuelta de Duerksen a los circuitos fue celebrada por Mercedes-AMG Petronas F1 Team. La escudería alemana publicó dos fotos del piloto paraguayo festejando la victoria en la carrera sprint de Australia, el primer certamen del año. ¡VAMOSSSS @JoshuaDuerksen1 y @Formula2 están de vuelta en las carreras este fin de semana en Miami!”, escribió el equipo en redes sociales.

Joshua Duerksen, piloto de desarrollo de Mercedes

Joshua Duerksen es uno de los pilotos de desarrollo de Mercedes F1 Team en el Mundial 2026 de la Fórmula 1. El joven de 22 años cumple un “rol clave en la evolución técnica y competitiva del equipo, participando activamente en sesiones de simulador, análisis de datos, pruebas privadas y apoyo en fines de semana de carrera”, había comunicado la escudería el 2 de febrero.

Mercedes y las vueltas de Joshua Duerksen y la F2