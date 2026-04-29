F2 2026: Horarios y TV para ver a Joshua Duerksen en Miami

Joshua Duerksen y la Fórmula 2 de la FIA reanudan la temporada luego de la modificación del calendario 2026. La guerra en Medio Oriente había cancelado las fechas 2 y 3 en Baréin y Arabia Saudita, respectivamente. Por lo tanto, la única carrera que disputó la categoría hasta el momento fue en Australia, donde el paraguayo había logrado la victoria en la sprint.

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La F2 vuelve este fin de semana en Miami, Estados Unidos, compartiendo el Autódromo Internacional de Miami con el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. La grilla de competencias para Duerksen, Invicta Racing y las 10 escuderías restantes comienzan el viernes 1 de mayo con la única práctica libre, marcada para las 10:30, hora de Paraguay.

Ese mismo día, la F2 realiza la clasificación que determina el orden de salida tanto de la carrera corta (parrilla invertida para los 10 primeros) como de la principal. La qualy arranca a las 15:30. Por su lado, la sprint está fijada para el sábado 2 de mayo, a las 11:00, mientras que la feature race, el domingo 3, a las 13:30. Todos los eventos, en vivo por Dismey +.

F2 2026: Los horarios para ver a Joshua Duerksen

Viernes 1 de mayo

Práctica 1: 10:30 (Hora de Paraguay)

Qualy: 15:30 (Hora de Paraguay)

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Sábado 2 de mayo

Sprint: 11:00 (Hora de Paraguay)

Domingo 3 de mayo

Carrera: 13:30 (Hora de Paraguay)