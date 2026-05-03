F2: Duerksen rescata un punto de la complicada feature race de Miami

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, del equipo de origen británico Invicta Racing, cerró su participación en el GP de EE.UU. con un P10 en Miami, tras lo que fue la feature race de la segunda fecha de la FIA Fórmula 2.

La competencia de hoy fue reprogramada para un horario diferente debido a las condiciones meteorológicas adversas (lluvia), tres horas antes tanto para la Fórmula 1 como para la FIA Fórmula 2, y con la pista mojada el semáforo dio verde y comenzó la acción.

Lea más: Joshua Duerksen finalizó quinto en la sprint y sumó puntos en la F2 de Miami

Joshua, que había clasificado el viernes en el P7, partió finalmente desde el P6, por una penalización que cumplió otro competidor, y lo hizo de muy buena forma pasando del sexto al cuarto lugar hasta que hubo un “safety car“ por un incidente.

Luego de la reanudación subió un puesto más y fue tercero, por detrás del brasileño Rafael Câmara y del indio Kush Maini, salieron las banderas amarillas y nuevamente la carrera fue neutralizada por dos veces con auto de seguridad virtual, por algunos restos de monoplazas que quedaron en la pista y por un despiste de otro piloto.

Después muchos ingresaron a boxes a cambiar neumáticos pero Duerksen siguió, quedó como líder y manifestó en la vuelta 11 de 30 que la pista estaba secándose, hasta que otra vez el “safety car” ingresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Debido a tantas interrupciones la carrera paso de tener 30 vueltas (más las dos de formación) a 25 minutos. Tras el relanzamiento hubo otra pausa y luego inexplicablemente el equipo llamó al paraguayo, cuando estaba primero, para que ingrese a los boxes para el cambio de neumáticos, motivo por el cual se fue para atrás en el clasificador, P12, desde donde remontó hasta ser octavo incluso, pero cruzó la meta en el P10 y sumó un solo punto al igual que ayer en la carrera sprint.

“No voy a mentir, sentía que la victoria era nuestra hoy. Hoy, la mala suerte fue el responsable de este resultado. El equipo no tiene ninguna responsabilidad Hicimos un gran trabajo en conjunto y eso se vio en pista, el auto y yo estábamos rápidos. Los Safety Cars nos jugaron en contra en los peores momentos y no estabamos en posición de parar ambos autos al mismo tiempo. Por favor mantengámonos unidos, todos estamos tristes por el resultado, pero hoy la única responsable es la mala suerte. Les prometo que no vamos a decaer y la buena suerte también se va a volver a poner de nuestro lado. Vamos familia e Invicta Racing”, expresó Joshua a través de sus redes sociales.