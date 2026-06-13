F2-GP de España: Joshua Duerksen fue 20º en la carrera sprint

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, que partió desde el decimocuarto lugar luego de la penalización que recibió ayer después de la qualy, cruzó la meta de la carrera sprint -que se disputó sobre los 4.657 metros del trazado español- en el vigésimo puesto y con este resultado, no pudo sumar punto alguno.

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El piloto del equipo de origen británico, el Invicta Racing, tuvo un buen arranque en los primeros metros de la competencia de hoy pero lastimosamente en la primera vuelta se fue a la cama de leca al perder el control de su monoplaza tras un toque de atrás del noruego Martinius Stenshorne, del Rodin Motorsport, que fue penalizado inmediatamente en pista con 10 segundos por dicha acción.

En consecuencia, Joshua, de 22 años, se fue al fondo de la clasificación provisional (22º) y desde ahí, intentó remontar un carrera que de por sí fue bastante adversa, por la penalización de ayer, y que se complicó aún más por el mencionado incidente.

Al cumplirse las 26 vueltas pactadas, Duerksen culminó en el vigésimo puesto la carrera sprint que fue ganada por el indio Kush Maini, del ART Grand Prix, escoltado por el italiano Gabriele Minì, del MP Motorsport, y por el búlgaro Nikola Tsolov, del Campos Racing, respectivamente.

LET'S GO KUSH! 🏆



Kush Maini claims victory in the Barcelona Sprint Race 🥇✨#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/82Z7xFB4dc — Formula 2 (@Formula2) June 13, 2026

A partir de ahora, todo se concentrará en la carrera principal o feature race que se pondrá en marcha mañana domingo, a las 6:25 de Paraguay, en la que el nacido en Asunción un 27 de octubre de 2003, partirá desde el séptimo lugar.