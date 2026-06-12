F2-GP de España: Tras la qualy, Joshua Duerksen fue nuevamente penalizado

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, que viene de varias penalizaciones en las últimas fechas de la FIA Fórmula 2, nuevamente fue penalizado por los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) luego de la prueba de clasificación que se cumplió en el circuito de Montmeló, en Barcelona-Cataluña, donde se disputa la segunda cita de la temporada 2026.

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La supuesta infracción que nuestro compatriota cometió –y por la que fue sancionado con cinco lugares en las parrilas de salida tanto para la carrera sprint de mañana sábado (9:15) como para la feature race del domingo (6:25)– fue "no respetar las normas sobre la bandera amarilla en la curva 14“, la que fue mostrada primeramente por un incidente del japonés Ritomo Miyata (Hitech TGR) que derivó posteriormente en una bandera roja.

⚠️ Joshua Dürksen and Ritomo Miyata have both been penalised following Qualifying in Barcelona



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Según se puede leer en la página oficial de la FIA Fórmula 2, estas fueron las consideraciones de la mencionada penalización: “Durante la sesión, se alegó que el coche número 2 de Duerksen había cometido una infracción relacionada con la bandera amarilla. Tras la sesión de clasificación, los comisarios revisaron las pruebas de vídeo y GPS disponibles y escucharon tanto al piloto como a los representantes del equipo Invicta Racing. Determinaron que el piloto paraguayo no había respetado las normas sobre la bandera amarilla en la curva 14 tras el accidente de Ritomo Miyata, infringiendo el Apéndice H, Artículo 2.5.5 b) del Código Deportivo Internacional de la FIA. Como resultado, le impusieron una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida. Duerksen cumplirá la penalización en ambas carreras de este fin de semana”.

Sobre lo ocurrido, Joshua se expresó a través de sus redes sociales manifestando cuanto sigue: “La bandera amarilla se desplegó en el momento exacto en que pasé el incidente y me di cuenta de él en ese instante. Bastante exigente la petición de reducir la velocidad con menos de 180 metros por delante cuando estoy en la recta cruzando la línea de meta y estando fuera de cualquier posible peligro. El rendimiento del coche fue excelente y me siento destrozado por el Equipo. Todos lo hicimos bien y quiero agradecer al Equipo por el trabajo impresionante que hicieron”.

Finalmente, aplicando la penalización de cinco lugares, Duerksen al ser segundo en la qualy iba a partir noveno en la carrera sprint de mañana sábado por el sistema de grilla invertida, posición a la que habrá que sumarle cinco lugares más, y ahora lo hará como decimocuarto en la séptima fila; mientras que en la feature race o carrera principal del domingo, en la que iba a iniciar segundo, arrancará desde el séptimo puesto en la cuarta fila.