F2-GP de España: Joshua Duerksen clasificó 2º en Barcelona

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, que marcó el 16º mejor tiempo en la única práctica libre de la jornada, registró un crono de 1:24,945 en la prueba de clasificación -con neumáticos blandos y una temperatura bastante elevada en pista- que se llevó a cabo en el circuito de Montmeló, de 4.657 metros.

Con dicho tiempo, el paraguayo se ubicó en el segundo puesto por detrás de su compañero de equipo, el brasileño Rafael Câmara, a tan solo 135 milésimas, que fue el “poleman” de esta quinta fecha del Campeonato Mundial de la FIA Fórmula 2, tal y como sucediera la semana pasada en el GP de Mónaco.

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Así, Joshua, piloto paraguayo de 22 años, partirá mañana en el noveno lugar desde la quinta fila en la carrera sprint -por el sistema de grilla invertida- que se pondrá en marcha mañana a las 9:15 de nuestro país, y que se disputará a 26 vueltas para completar 121 kilómetros. El mexicano Noel León (Campos Racing), que clasificó 10º, saldrá primero.

En la feature race, Duerksen arrancará desde el segundo puesto en la primera fila al lado de Câmara, carrera principal que iniciará a las 6:25 de Paraguay y en la que los competidores deberán cumplir las 37 vueltas y los 172,3 kilómetros pactados.

Cabe recordar que el récord en este circuito por la FIA F2 lo tiene el británico Oliver Bearman (Prema Racing) con 1:23.546, en 2023, piloto que actualmente compite en la Fórmula 1 con el equipo Haas.