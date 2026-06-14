F2-GP de España: Joshua Duerksen finalizó 14º en la feature race

El piloto paraguayo del equipo de origen británico Invicta Racing, Joshua Duerksen, que tuvo que haber partido segundo en la carrera principal pero lo hizo desde el séptimo lugar, en la cuarta fila, debido a una nueva penalización que recibió después de la qualy, comenzó la feature race buscando mejorar su rendimiento en un fin de semana que inició bien pero que definitivamente se fue complicando.

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En la primera vuelta, el piloto alemán Oliver Goethe, del MP Motorsport, que ya penó con problemas en su monoplaza en la vuelta de formación, se quedó antes de la primera primera curva y abandonó, motivo por el cual el safety car salió a la pista catalana de 4.657 metros.

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🟡 SAFETY CAR 🟡



Ollie Goethe has pulled off the road#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/pXGemNGhfb — Formula 2 (@Formula2) June 14, 2026

Al reanudarse la competencia, Joshua quedó en el undécimo lugar, alternando con el duodécimo, habiendo arrancado con neumáticos duros, los que requieren de mayor tiempo de vueltas para un mejor agarre. La gestión de los neumáticos fue clave en los primeros giros, pensando en las posibles estrategias de cara a lo que iba a ser la parada obligada para el cambio de los mismos.

Entre la vuelta 12 y 14, de las 37 que se corrieron, ingresaron algunos pilotos a los boxes, incluido el líder provisional, el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport), por lo que Duerksen pasó a ser séptimo y luego sexto, en la vuelta 15.

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Rafael Câmara finally pits after an extraordinary stint on his options 🛞



Both Alex Dunn and Gabriele Mini overtake the Brazilian, but he has much fresher tyres 👀#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/fCHw1nBA8y — Formula 2 (@Formula2) June 14, 2026

Luego subió un puesto más, al quinto, en la vuelta 18. Posteriormente, su compañero de equipo, el brasileño Rafael Câmara, fue llamado para ir a los boxes para el cambio de neumáticos, en la vuelta 22 (privilegiado por su posición), y nuestro compatriota paso a ser tercero y tuvo que esperar su turno para lo mismo, pero una vuelta después, fue superado por Dunne y Gabriele Minì (MP Motorsport), y volvió a ser quinto.

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Nikola Tsolov pits for the option tyres 🛞



Dunne inherits the race lead back from Minì and Câmara#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/BsIBh46AEv — Formula 2 (@Formula2) June 14, 2026

En la vuelta 24, cumplió con la parada obligada y regresó en el último puesto, desde donde empezó nuevamente una remontada que lo puso finalmente en el decimocuarto lugar de la carrera principal, la que fue ganada por el brasileño Rafael Câmara (Invicta Racing), que partió desde la “pole position”, escoltado por el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) -que es el nuevo líder del certamen con este resultado- y por el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport).