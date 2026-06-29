Arturo Ortiz y Víctor “Figu” Aguilera subieron al podio en el Rally del Poncho

La dupla paraguaya compuesta por Arturo Ortiz y Víctor “Figu” Aguilera viajó hasta la República Argentina, específicamente a Catamarca (ubicada a más de 1.000 kilómetros de Asunción), para formar parte del Rally del Poncho, una de las citas más tradicionales y complejas del rally argentino, conocida por sus caminos montañosos y extremadamente demandantes. La competencia fue válida por la cuarta fecha del calendario 2026 del Campeonato Argentino de Rally.

Lea más: WRC-Grecia: Gran cierre de los paraguayos en el durísimo Rally Acrópolis

Ortiz y Aguilera, quienes habitualmente compiten a nivel nacional —en el caso del piloto, sumando sus primeros kilómetros y eventos esta temporada—, demostraron un gran rendimiento al salir al exterior, adaptándose a caminos con superficies y topografías muy diferentes a las que están acostumbrados en Paraguay.

A bordo del Peugeot 208 Rally4 y asistidos por el equipo Saba Competición, Arturo y “Figu” cruzaron la meta en el segundo puesto de la categoría RC4 (de entre ocho tripulaciones), luego de completar once de las doce pruebas especiales previstas (una fue cancelda) del famoso Rally del Poncho, superando trepadas exigentes y curvas ciegas que no perdonan el más mínimo error, sobre un terreno totalmente diferente a lo que se corre en el llano paraguayo, y vencieron a los locales que se conocen de memoria esos tramos.

Cabe destacar igualmente que el soporte de una estructura experimentada como la del equipo Saba Competición, y de Gustavo Saba, fue clave para aguantar el castigo de las rutas catamarqueñas y subir al podio representando dignamente a nuestro país.