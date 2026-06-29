ABC Motor
29 de junio de 2026 a la - 16:56

Arturo Ortiz y Víctor “Figu” Aguilera subieron al podio en el Rally del Poncho

Arturo Ortiz y Víctor "Figu" Aguilera (izquierda, de rojo) festejan este importantísimo logro (2°, en la categoría RC4) en suelo argentino junto a Guillermo Ambrosio y Franco Amaya (vencedores) y Carlos Cataldo y Damián Cabral (3°), todos con sendos Peugeot 208 Rally4.
Arturo Ortiz y Víctor "Figu" Aguilera (izquierda, de rojo) festejan este importantísimo logro (2°, en la categoría RC4) en suelo argentino junto a Guillermo Ambrosio y Franco Amaya (vencedores) y Carlos Cataldo y Damián Cabral (3°), todos con sendos Peugeot 208 Rally4.Gentileza

Los paraguayos Arturo Ortiz y Víctor Aguilera, al mando del Peugeot 208 Rally4, del Saba Competición, finalizaron en el segundo lugar de la categoría RC4 y subieron al podio en el Rally del Poncho, que se disputó el fin de semana en Catamarca por la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Rally.

Por Derlis Santacruz

La dupla paraguaya compuesta por Arturo Ortiz y Víctor “Figu” Aguilera viajó hasta la República Argentina, específicamente a Catamarca (ubicada a más de 1.000 kilómetros de Asunción), para formar parte del Rally del Poncho, una de las citas más tradicionales y complejas del rally argentino, conocida por sus caminos montañosos y extremadamente demandantes. La competencia fue válida por la cuarta fecha del calendario 2026 del Campeonato Argentino de Rally.

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Una postal del Rally del Poncho con el Peugeot 208 Rally4, del Saba Competición, Arturo Ortiz y Víctor "Figu" Aguilera.
Una postal del Rally del Poncho con el Peugeot 208 Rally4, del Saba Competición, Arturo Ortiz y Víctor "Figu" Aguilera.

Ortiz y Aguilera, quienes habitualmente compiten a nivel nacional —en el caso del piloto, sumando sus primeros kilómetros y eventos esta temporada—, demostraron un gran rendimiento al salir al exterior, adaptándose a caminos con superficies y topografías muy diferentes a las que están acostumbrados en Paraguay.

Víctor "Figu" Aguilera (izquierda) y Arturo Ortiz.
Víctor "Figu" Aguilera (izquierda) y Arturo Ortiz.

A bordo del Peugeot 208 Rally4 y asistidos por el equipo Saba Competición, Arturo y “Figu” cruzaron la meta en el segundo puesto de la categoría RC4 (de entre ocho tripulaciones), luego de completar once de las doce pruebas especiales previstas (una fue cancelda) del famoso Rally del Poncho, superando trepadas exigentes y curvas ciegas que no perdonan el más mínimo error, sobre un terreno totalmente diferente a lo que se corre en el llano paraguayo, y vencieron a los locales que se conocen de memoria esos tramos.

Cabe destacar igualmente que el soporte de una estructura experimentada como la del equipo Saba Competición, y de Gustavo Saba, fue clave para aguantar el castigo de las rutas catamarqueñas y subir al podio representando dignamente a nuestro país.