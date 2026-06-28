WRC-Grecia: Gran cierre de los paraguayos en el durísimo Rally Acrópolis

La tercera y última etapa del Rally Acrópolis de Grecia, que se desarrolló el fin de semana por la octava fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), llegó a su fin en la jornada de hoy con la disputa de cuatro pruebas especiales y 84 kilómetros cronometrados de pura exigencia, tanto para las tripulaciones como para las máquinas que formaron parte de la carrera.

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Como es habitual -con sus duros e impredecibles caminos de piedras-, el rally griego puso a prueba a los pilotos paraguayos Diego Domínguez Bejarano, Alejandro Galanti y Andrea Lafarja, que cruzaron la meta en la “power stage” de Loutraki, en la misma ciudad que fue epicentro de la competencia en suelo helénico.

Domínguez Bejarano, acompañado por el español Rogelio Peñate en la butaca derecha del Toyota GR Yaris Rally2, del MSi Racing Team, fue el paraguayo mejor posicionado al final de las cuatro jornadas que se vivieron en territorio griego desde el jueves. A pesar de las diferentes dificultades por las cuales atravesó nuestro compatriota (manejar en el polvo de otros pilotos y romper el amortiguador trasero izquierdo del auto), culminó 13º en la clasificación general, 5º en la categoría WRC2 y 4º en la WRC2 Challenger, luego de una gran remontada. Incluso, Diego estuvo muy cerca de ganar la PWS, ya que quedó a tan sólo 1,6 segundos del japonés Yuki Yamamoto, que marcó el mejor tiempo en Loutraki 2.

Por su parte, Galanti, quien tuvo un inicio complicado el viernes por la rotura de la parrilla de suspensión trasera de su Toyota GR Yaris Rally2, asistido por el equipo polaco Rally Lab Technology, también fue mejorando posiciones a lo largo del fin de semana con un muy buen ritmo marcando buenos parciales junto a Marcelo Toyotoshi. Así, Ale vio la bandera a cuadros y finalizó 28º en la general, 15º en la WRC2 y 14º en la WRC2 Challenger, llevando los colores de Paraguay al final de la etapa.

Finalmente, Lafarja, quien se repuso luego de penar con problemas en el alternador de su Toyota GR Yaris Rally2 ayer, cerró hoy -bajo el formato de SR- el Rally de los Dioses recuperando el tercer lugar de la categoría Másters Cup y subió al podio por cuarta vez consecutiva este año (Kenia, Islas Canarias, Japón y Grecia), esta vez nuevamente con otro paraguayo, el copiloto Germán Maune, con el que celebró junto a su equipo, el MSi Racing Team español, otro gran logro y se ubica como tercera en la tabla de posiciones con 60 puntos, a 2 unidades del mexicano Miguel Granados y a 17 del austriaco Johannes Keferböck, que lidera el certamen.