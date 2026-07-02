ABC Motor
02 de julio de 2026 a la - 19:50

FIA Fórmula 2: Horarios y dónde ver en vivo a Joshua Duerksen en Silverstone

Momento exacto en el que Joshua Duerksen recorría el trazado de Silverstone.
Momento exacto en el que Joshua Duerksen recorría el trazado de Silverstone.FIA Fórmula 2

La FIA Fórmula 2 arriba este fin de semana al mítico circuito de Silverstone, para la disputa del GP de Gran Bretaña por la séptima fecha del calendario 2026. El piloto paraguayo Joshua Duerksen, que sumó dos unidades en Spielberg (Austria), intentará recabar más puntos tanto en la carrera sprint como en la feature race.

Por Derlis Santacruz

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, del equipo de origen británico Invicta Racing, ya está en Gran Bretaña para la competencia que se llevará a cabo a partir de mañana en el histórico trazado de Silverstone. El paraguayo, que hoy día se encuentra 13° en la tabla de posiciones de la FIA Fórmula 2 2026, con 23 unidades, buscará mejorar su clasificación de Spielberg (Austria), donde marcó el 11° tiempo de la qualy.

Joshua Duerksen, con la mirada puesta en la única práctica libre de mañana y la qualy.
Joshua Duerksen, con la mirada puesta en la única práctica libre de mañana y la qualy.

FIA Fórmula 2: Joshua Duerksen en Silverstone

Práctica - Viernes 3 de julio

6:00, hora de Paraguay, ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Qualy - Viernes 3 de julio

10:55, hora de Paraguay, ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Sprint - Sábado 4 de julio

9:45, hora de Paraguay, ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Feature Race - Domingo 5 de julio

7:15, hora de Paraguay, ESPN5 y Disney+ Plan Premium