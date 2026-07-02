FIA Fórmula 2: Horarios y dónde ver en vivo a Joshua Duerksen en Silverstone

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, del equipo de origen británico Invicta Racing, ya está en Gran Bretaña para la competencia que se llevará a cabo a partir de mañana en el histórico trazado de Silverstone. El paraguayo, que hoy día se encuentra 13° en la tabla de posiciones de la FIA Fórmula 2 2026, con 23 unidades, buscará mejorar su clasificación de Spielberg (Austria), donde marcó el 11° tiempo de la qualy.

FIA Fórmula 2: Joshua Duerksen en Silverstone

Práctica - Viernes 3 de julio

6:00, hora de Paraguay, ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Qualy - Viernes 3 de julio

10:55, hora de Paraguay, ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Sprint - Sábado 4 de julio

9:45, hora de Paraguay, ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Feature Race - Domingo 5 de julio

7:15, hora de Paraguay, ESPN5 y Disney+ Plan Premium