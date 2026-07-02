Concepcioneros dan la bienvenida a nuevo obispo

A las 18:02 de este jueves 2 de julio, el presbítero Cristino Ramos González salió caminando de la sede episcopal y se dirigió por la calle Mariscal Estigarribia hasta la calle Nuestra Señora de la Concepción. Detrás iba la Banda de Músicos de la Cuarta División de Infantería.

Al llegar frente a la Catedral fue recibido por la gobernadora Liz Meza (ANR-HC) y el intendente Bernardo Villalba (ANR-HC).

También lo saludaron los sacerdotes del clero y la feligresía. Antes de ingresar al templo conversó con los periodistas y dijo que primero debe conocer los departamentos de Concepción y Amambay, que forman parte de su jurisdicción eclesial.

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Agregó que acompañará a las autoridades de ambos departamentos en la lucha contra la pobreza y contra la corrupción.

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“Estamos en el Año del Bien Común, entonces es un desafío grande para todas las autoridades luchar por eso”, sostuvo.

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Al ingresar a la Catedral, rezó primero frente al Santísimo y luego ante la imagen de la Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis.

Durante el acto protocolar, autoridades municipales y departamentales le entregaron algunos obsequios.

Le anteceden cinco prelados

El papa León XIV nombró el 8 de mayo último al presbítero Cristino Ramos González como nuevo obispo de Concepción y Amambay.

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Es el sexto obispo nombrado para la diócesis de la Santísima Concepción. Sus antecesores son Emilio Sosa Gaona, Aníbal Maricevich, Juan Bautista Gavilán, Zacarías Ortiz y Miguel Ángel Cabello.

La ceremonia de ordenación episcopal será el sábado 4 de julio a las 09:00 en la Catedral de Concepción.