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02 de julio de 2026 a la - 21:16

Concepcioneros dan la bienvenida a nuevo obispo

Grupo de personas en trajes oscuros y hábitos religiosos, algunos sosteniendo globos amarillos, en ceremonia dentro de una iglesia.
El obispo Cristino Ramos González ingresa a la Catedral de Concepción seguido por varios sacerdotes.Aldo Rojas

El presbítero Cristino Ramos González, nombrado nuevo obispo de Concepción y Amambay por el Vaticano, fue recibido este jueves en la Catedral de Concepción, donde se realizó un acto protocolar y una misa. Conozca lo que expresó el nuevo obispo.

Por Aldo Rojas

A las 18:02 de este jueves 2 de julio, el presbítero Cristino Ramos González salió caminando de la sede episcopal y se dirigió por la calle Mariscal Estigarribia hasta la calle Nuestra Señora de la Concepción. Detrás iba la Banda de Músicos de la Cuarta División de Infantería.

Al llegar frente a la Catedral fue recibido por la gobernadora Liz Meza (ANR-HC) y el intendente Bernardo Villalba (ANR-HC).

También lo saludaron los sacerdotes del clero y la feligresía. Antes de ingresar al templo conversó con los periodistas y dijo que primero debe conocer los departamentos de Concepción y Amambay, que forman parte de su jurisdicción eclesial.

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Agregó que acompañará a las autoridades de ambos departamentos en la lucha contra la pobreza y contra la corrupción.

“Estamos en el Año del Bien Común, entonces es un desafío grande para todas las autoridades luchar por eso”, sostuvo.

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Al ingresar a la Catedral, rezó primero frente al Santísimo y luego ante la imagen de la Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis.

Dos hombres en traje, uno sostiene una llave amarilla, rodeados de público vestido de negro en un ambiente solemne.
El obispo Cristino Ramos González recibió la llave de la ciudad de Concepción por parte del presidente dela Junta Municipal, Alfredo Medina.

Durante el acto protocolar, autoridades municipales y departamentales le entregaron algunos obsequios.

Le anteceden cinco prelados

El papa León XIV nombró el 8 de mayo último al presbítero Cristino Ramos González como nuevo obispo de Concepción y Amambay.

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Es el sexto obispo nombrado para la diócesis de la Santísima Concepción. Sus antecesores son Emilio Sosa Gaona, Aníbal Maricevich, Juan Bautista Gavilán, Zacarías Ortiz y Miguel Ángel Cabello.

La ceremonia de ordenación episcopal será el sábado 4 de julio a las 09:00 en la Catedral de Concepción.