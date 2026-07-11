Moto Velocidad-AMVP: Aceleran por la cuarta fecha en Ñu Gusu

El Campeonato Nacional de Moto Velocidad, que lleva adelante la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), tendrá su continuidad mañana domingo con la disputa de la cuarta fecha del calendario 2026, en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu.

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La competencia se pondrá en marcha a partir de las 12:00 y nuevamente, los mejores pilotos de las cuatro categorías habilitadas; GP Junior, GP Light, GP Evo y GP Pro, respectivamente, estarán en carrera anhelando subir a lo más alto del podio.

La organización del evento fijó las entradas generales en G. 20.000 y quienes asistan, sin lugar a dudas, disfrutarán de una jornada llena de pura adrenalina y velocidad, con los protagonistas acelerando a fondo y la mirada puesta en el triunfo.