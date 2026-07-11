ABC Motor
11 de julio de 2026 a la - 18:39

Moto Velocidad-AMVP: Aceleran por la cuarta fecha en Ñu Gusu

Con mucha expectativa, se aguarda la jornada sobre dos ruedas de mañana domingo, la que promete muchas emociones de principio a fin.
Con mucha expectativa, se aguarda la jornada sobre dos ruedas de mañana domingo, la que promete muchas emociones de principio a fin.JES Audiovisual

La cuarta fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la AMVP, se disputará mañana domingo en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu.

Por Derlis Santacruz

El Campeonato Nacional de Moto Velocidad, que lleva adelante la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), tendrá su continuidad mañana domingo con la disputa de la cuarta fecha del calendario 2026, en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu.

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La competencia se pondrá en marcha a partir de las 12:00 y nuevamente, los mejores pilotos de las cuatro categorías habilitadas; GP Junior, GP Light, GP Evo y GP Pro, respectivamente, estarán en carrera anhelando subir a lo más alto del podio.

Los pilotos y equipos ya están listos para un nuevo desafío.
Los pilotos y equipos ya están listos para un nuevo desafío.

La organización del evento fijó las entradas generales en G. 20.000 y quienes asistan, sin lugar a dudas, disfrutarán de una jornada llena de pura adrenalina y velocidad, con los protagonistas acelerando a fondo y la mirada puesta en el triunfo.