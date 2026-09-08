ABC Motor
08 de septiembre de 2026 a la - 13:09

Campeonato Regional de Rally-CLV&M: Nueva Italia recibe nuevamente al certamen

Gran expectativa por esta nueva fecha del certamen regional del CLV&M, que se llevará a cabo en Nueva Italia. Los 4x4 ya están listos para el show.
Gran expectativa por esta nueva fecha del certamen regional del CLV&M, que se llevará a cabo en Nueva Italia. Los 4x4 ya están listos para el show.CLV&M Prensa

Tras la exitosa competencia que se llevó a cabo en Nueva Italia el pasado mes de julio, el Campeonato Regional de Rally del CLV&M retorna este fin de semana a la mencionada ciudad para la disputa de la quinta fecha del calendario 2026.

Por Derlis Santacruz

El Centro Luqueño de Volantes y Motores (CLV&M) dará continuidad este fin de semana a su Campeonato Regional de Rally, con la disputa de la quinta fecha del calendario 2026, en la ciudad de Nueva Italia, específicamente en la compañia Pindoty.

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La cita, que promete emociones fuertes y una masiva presencia de aficionados al costado del tramo, se desarrollará oficialmente este sábado 12 y domingo 13 de setiembre. La organización confirmó que las inscripciones se encuentran habilitadas para las tradicionales categorías en competencia; la tracción sencilla o F2, con un costo de inscripción de G. 850.000, y la siempre imponente divisional 4x4, fijada en G. 950.000.

La categoría Autocross será una de las principales atracciones del fin de semana.
La categoría Autocross será una de las principales atracciones del fin de semana.

El plato fuerte del fin de semana arrancará el sábado con la gran fiesta previa y la tradicional largada simbólica, desde las 20:00 y que tendrá como escenario principal la explanada frente al edificio de la Municipalidad de Nueva Italia, donde los fanáticos podrán apreciar de cerca a las máquinas y tripulaciones antes de la exigente carrera.

En la F2 competirán los mejores exponentes, que buscarán subir nuevamente a lo más alto del podio.
En la F2 competirán los mejores exponentes, que buscarán subir nuevamente a lo más alto del podio.

Ya para el domingo se concentrará la acción pura sobre los caminos vecinales, a partir de las 10:00. De acuerdo con el programa oficial, la competencia contempla un recorrido total de 7 kilómetros, una distancia que ya incluye los tramos de enlaces, y promete poner a prueba la destreza conductiva y la confiabilidad mecánica en un trazado técnico y veloz.

Nueva Italia será nuevamente el epicentro del mencionado certamen regional de la modalidad de rally, garantizando un fin de semana a puro sol, adrenalina y camaradería tuerca para toda la afición.