Campeonato Regional de Rally-CLV&M: Nueva Italia recibe nuevamente al certamen

El Centro Luqueño de Volantes y Motores (CLV&M) dará continuidad este fin de semana a su Campeonato Regional de Rally, con la disputa de la quinta fecha del calendario 2026, en la ciudad de Nueva Italia, específicamente en la compañia Pindoty.

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La cita, que promete emociones fuertes y una masiva presencia de aficionados al costado del tramo, se desarrollará oficialmente este sábado 12 y domingo 13 de setiembre. La organización confirmó que las inscripciones se encuentran habilitadas para las tradicionales categorías en competencia; la tracción sencilla o F2, con un costo de inscripción de G. 850.000, y la siempre imponente divisional 4x4, fijada en G. 950.000.

El plato fuerte del fin de semana arrancará el sábado con la gran fiesta previa y la tradicional largada simbólica, desde las 20:00 y que tendrá como escenario principal la explanada frente al edificio de la Municipalidad de Nueva Italia, donde los fanáticos podrán apreciar de cerca a las máquinas y tripulaciones antes de la exigente carrera.

Ya para el domingo se concentrará la acción pura sobre los caminos vecinales, a partir de las 10:00. De acuerdo con el programa oficial, la competencia contempla un recorrido total de 7 kilómetros, una distancia que ya incluye los tramos de enlaces, y promete poner a prueba la destreza conductiva y la confiabilidad mecánica en un trazado técnico y veloz.

Nueva Italia será nuevamente el epicentro del mencionado certamen regional de la modalidad de rally, garantizando un fin de semana a puro sol, adrenalina y camaradería tuerca para toda la afición.