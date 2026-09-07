Regularidad-CVAP: Exitoso Rally de San Ignacio

Las actividades, que correspondieron a la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos, comenzaron este sábado en Villeta, desde donde las tripulaciones emprendieron la primera etapa rumbo al sur del país. Durante el recorrido realizaron una parada en Pilar, para posteriormente continuar hacia San Ignacio Guasu.

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Como parte de la jornada del sábado, los participantes realizaron además una visita al MUVA, Museo Viedma dedicado al arte y al legado guaraní-jesuítico, sumando de esta manera un componente cultural a la travesía.

Este domingo, la competencia retomó su marcha desde San Ignacio, con la segunda etapa del evento. Tras una nueva jornada de regularidad, precisión y navegación, el recorrido culminó en Quiindy, poniendo punto final a un fin de semana que llevó a vehículos antiguos, clásicos y deportivos por rutas y paisajes del Paraguay.

Podios del Rally de San Ignacio

En la Clasificación General, el podio quedó conformado por Jacques y Sergio Balansa, en primer lugar; la dupla Pilar García–Eduardo González, segundos; y Esteban Gauto–Michael Meier, terceros.

En la Clase Odómetro, el primer lugar fue para Jacques y Sergio Balansa; el segundo para Pilar García–Eduardo González; y el tercero para Esteban Gauto–Michael Meier.

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En la Clase B, subieron al podio Tony Ruiz–Guillermo Salsamendi, Juan Carlos Salazar Yaryes–Bettina Torres y Roberto Daher–Carmelo Olmedo, en primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.

La Clase C tuvo como ganadores a Javier y Bernardo Meza, seguidos por Tim y René Bestgen y Mario Ballasch–Patricia Salinas.

En la Clase D, el podio estuvo integrado por Stefanía y Sebastián Grassi, en primer lugar; Raúl Viré Stenico–Luraschi Iberis Natalia, en segundo; y Miguel Molinas, en tercero, según los resultados provisorios.

En la Clase E, se ubicaron Karl Heinz Toews–Alfred Hildebrand, en primer lugar; Hans Reimer–Mathias Reimer Wiens, en segundo; y Diógenes Cibils–Mónica Benítez, en tercero.

Finalmente, en OL y C, el primer lugar correspondió a Óscar Weiler–Diego Ugarte; el segundo, a José Garres–Alexandra Cano; y el tercero, a Joseph Finegan–Nathalia Mussi.

Más allá de los resultados, el Rally de San Ignacio volvió a reflejar el espíritu que distingue al Campeonato Nacional de Regularidad: competir, recorrer el Paraguay, descubrir parte de su historia y su cultura y compartir la pasión por los clásicos.