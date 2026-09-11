FIA F2-España: Joshua Duerksen es 15° en Madrid en la única práctica libre

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, de 22 años y que había hecho un doblete con triunfos en las carreras sprint y principal del GP de Italia, en Monza, el pasado fin de semana, volvió este viernes a la pista callejera de Madrid, en España, para competir en la 11ª fecha de la FIA Fórmula 2.

Lea más: F2-Italia: Doblete de Joshua Duerksen en Monza al vencer en la feature race

Joshua, que fue el más rápido en las primeras vueltas de los ensayos que se realizaron en el circuito urbano denominado como Madring y que fueron interrumpidos con banderas rojas debido a un accidente del tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix), giró 10 vueltas al trazado de 5.414 metros y 22 curvas y en el mejor de sus giros registró un tiempo de 1:48,645.

Con dicho crono, Duerksen quedó a 1,586 segundos del búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), actual líder del certamen, a la espera de lo que será la qualy que arrancará a las 10:00 de nuestro país, y que determinará la posición final de partida del paraguayo tanto en la carrera sprint de este sábado (9:15) como en la feature race del domingo (6:25).

RED FLAGS 🚩



Tasanpol Intharphuvasak hits the barrier at Turn 19 as his car catches fire



The Thai driver is out of the car and behind the barrier. He's all ok 👍#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/iIGEFk1CcN — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

Por detrás de Tsolov, finalizaron el argentino Nicolás Varrone y el mexicano Rafael Villagómez, ambos del Van Amersfoort Racing, respectivamente.