F2-Italia: Doblete de Joshua Duerksen en Monza al vencer en la feature race

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, de 22 años, que había vencido en la carrera sprint de este sábado en el mítico circuito de Monza -sobre el trazado de 5.793 metros-, en un inmejorable inicio de la décima fecha de la FIA F2, tuvo un gran arranque en la carrera principal de este domingo y un memorable final.

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Con una temperatura más que agradable, con una cifra menor a la de este sábado, la carrera principal -prevista a 30 vueltas- se puso en marcha con Joshua partiendo desde la primera fila en el segundo lugar, y ya en los primeros metros superó a su compañero de equipo, el brasileño Rafael Câmara, el “poleman”, y pasó a liderar la competencia.

LIGHTS OUT! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



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Rafael Câmara locks up the front left and goes across the run-off area at Turn 2, allowing his Invicta Racing team mate Joshua Duerksen to move into the lead! 👀#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/KacuJRCRFc — Formula 2 (@Formula2) September 6, 2026

En la vuelta 4, Câmara, con el DRS habilitado rebasó a Duerksen y recuperó la punta, pero entre la quinta y sexta vuelta, los compañeros del Invicta Racing intercambiaron posiciones y liderazgo hasta que el paraguayo, siendo segundo, fue llamado para el cambio obligatorio de neumáticos (superblando, lila, al blando, rojo).

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Duerksen moves back into the lead ⏮️



It seems like the Invicta team mates are working together to try and break away 👀#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/SSdAryYnNb — Formula 2 (@Formula2) September 6, 2026

En la vuelta 9 varios pilotos hicieron lo propio y Joshua quedó en el quinto lugar. Posteriormente, fue trepando y pasó a ser tercero, posición desde la cual empezó la gestión de mantenerse competitivo y con el ritmo necesario para seguir escalando, pero quedaban dos pilotos por delante de él que debían la parada en boxes y así lo hicieron, para ceder la punta al del monoplaza #2.

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Colton Herta's horrid weekend comes to an end ❌



🟡 SAFETY CAR 🟡#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/lFEpRbDktD — Formula 2 (@Formula2) September 6, 2026

En la vuelta 12, el estadounidense Colton Herta (Hitech) tuvo problemas con su monoplaza en pista, salió el safety car y cualquier diferencia entre un piloto y otro se esfumó. En la vuelta 17, la carrera se reanudó y el nacido en Asunción, un 27 de octubre de 2023, se mantuvo como primero y empezó la estrategia de estirar las diferencias con relación a los demás marcando incluso, la vuelta más rápida en el siguiente giro.

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LAP 17 / 30



🟢 GREEN FLAGS 🟢



What a restart from Joshua Duerksen! 😳



He's off and away! 💨#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/5a1zDYQa6n — Formula 2 (@Formula2) September 6, 2026

En las siguientes vueltas, Duerksen intentó mantener a raya a Câmara, es decir, que el brasileño esté fuera del rango de DRS, defendió su posición de líder y meritoriamente cruzó la meta en el primer lugar con un extraordinario rendimiento, logrando su primer triunfo en una carrera principal esta temporada y su primer doblete en la categoría, tras conseguir igualmente la victoria este sábado en la sprint en el Templo de la Velocidad.

Por detrás del piloto paraguayo, cuyo monoplaza terminó literalmente en llamas ni bien cruzó la meta, culminaron el brasileño Rafael Câmara (Invicta Racing) y el mexicano Noel León (Campos Racing), quienes completaron el podio en Monza, italia.

Con estos resultados, Joshua Duerksen pasó de ser undécimo en la tabla de posiciones, con 42 puntos, a octavo, con 78, y quedó a 99 unidades del líder del certamen, el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), a falta de cuatro fechas para el final de la presente temporada (Madrid, Bakú, Lusail y Yas Marina) y ocho carreras (sprint y feature race).

Drama at the end of the race as Duerksen's car catches fire 😱



He's out as the marshals get to work putting it out 🧯#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/QuKBuhkXUw — Formula 2 (@Formula2) September 6, 2026

La próxima fecha, la undécima del calendario 2026, se llevará a cabo el siguiente fin de semana del 11 al 13 de septiembre en Madrid (España), sede que debuta este año como Gran Premio.