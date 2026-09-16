La F1 reveló el calendario 2027: cuántas fechas son y cuáles tienen sprint

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) publicó hoy el calendario del Mundial 2027 de la Fórmula 1. La próxima temporada de la categoría reina, que en la actual tiene al joven italiano Kimi Antonelli en la cima de la clasificación de pilotos, comienza el fin de semana del 12-14 de marzo y culmina el 10-12 de diciembre.
La F1 2027 tiene 24 Grandes Premios divididos en 22 países: del total, 10 cuentan con sprint. El fixture mantiene las tradicionales fechas en Mónaco, Silverstone y Monza, mientras que Madrid repite luego de recibir este fin de semana un GP luego de cuatro décadas. Por su lado, América es sede de tres carreras en Estados Unidos, uno en Canadá, uno en México y uno en Brasil.
El calendario 2027 de la Fórmula 1
- Fecha 1: Baréin, 12-14 de marzo
- Fecha 2: Arabia Saudita, 19-21 de marzo
- Fecha 3: Australia, 02-04 de abril
- Fecha 4: Japón, 09-11 de abril
- Fecha 5: China, 16-18 de abril
- Fecha 6: Miami, 30-02 de abril-mayo
- Fecha 7: Canadá, 21-23 de mayo
- Fecha 8: Mónaco, 04-06 de junio
- Fecha 9: Portugal, 18-20 de junio
- Fecha 10: Gran Bretaña, 02-04 de julio
- Fecha 11: Austria, 09-11 de julio
- Fecha 12: Bélgica, 23-25 de julio
- Fecha 13: Hungría, 30-01 de julio-agosto
- Fecha 14: Italia, 03-05 de setiembre
- Fecha 15: España, 10-12 de setiembre
- Fecha 16: Azerbaiyán, 24-26 de setiembre
- Fecha 17: Turquía, 01-03 de octubre
- Fecha 18: Singapur, 08-10 de octubre
- Fecha 19: Estados Unidos (Austin), 22-24 de octubre
- Fecha 20: México, 29-31 de octubre
- Fecha 21: Brasil, 05-07 de noviembre
- Fecha 22: Las Vegas, 18-20 de noviembre
- Fecha 23: Qatar, 03-05 de diciembre
- Fecha 24: Abu Dabi, 10-12 de diciembre
Fórmula 1: ¿Cuáles son los nuevos Grandes Premios en 2027?
La temporada 2027 de la Fórmula 1 tiene dos regresos al calendario: El Gran Premio de Portugal y el Gran Premio de Turquía. La carrera portuguesa es del 18 al 20 de junio en los 4,692 kilómetros del Autódromo Internacional de Algarve, en Portimão. Por su lado, la competencia turca es del 1 al 3 de octubre en los 5,340 kilómetros del Circuito de Estambul, en Estambul.