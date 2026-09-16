La F1 reveló el calendario 2027: cuántas fechas son y cuáles tienen sprint

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) publicó hoy el calendario del Mundial 2027 de la Fórmula 1. La próxima temporada de la categoría reina, que en la actual tiene al joven italiano Kimi Antonelli en la cima de la clasificación de pilotos, comienza el fin de semana del 12-14 de marzo y culmina el 10-12 de diciembre.

La F1 2027 tiene 24 Grandes Premios divididos en 22 países: del total, 10 cuentan con sprint. El fixture mantiene las tradicionales fechas en Mónaco, Silverstone y Monza, mientras que Madrid repite luego de recibir este fin de semana un GP luego de cuatro décadas. Por su lado, América es sede de tres carreras en Estados Unidos, uno en Canadá, uno en México y uno en Brasil.

El calendario 2027 de la Fórmula 1

Fecha 1: Baréin, 12-14 de marzo

Fecha 2: Arabia Saudita, 19-21 de marzo

Fecha 3: Australia, 02-04 de abril

Fecha 4: Japón, 09-11 de abril

Fecha 5: China, 16-18 de abril

Fecha 6: Miami, 30-02 de abril-mayo

Fecha 7: Canadá, 21-23 de mayo

Fecha 8: Mónaco, 04-06 de junio

Fecha 9: Portugal, 18-20 de junio

Fecha 10: Gran Bretaña, 02-04 de julio

Fecha 11: Austria, 09-11 de julio

Fecha 12: Bélgica, 23-25 de julio

Fecha 13: Hungría, 30-01 de julio-agosto

Fecha 14: Italia, 03-05 de setiembre

Fecha 15: España, 10-12 de setiembre

Fecha 16: Azerbaiyán, 24-26 de setiembre

Fecha 17: Turquía, 01-03 de octubre

Fecha 18: Singapur, 08-10 de octubre

Fecha 19: Estados Unidos (Austin), 22-24 de octubre

Fecha 20: México, 29-31 de octubre

Fecha 21: Brasil, 05-07 de noviembre

Fecha 22: Las Vegas, 18-20 de noviembre

Fecha 23: Qatar, 03-05 de diciembre

Fecha 24: Abu Dabi, 10-12 de diciembre

Fórmula 1: ¿Cuáles son los nuevos Grandes Premios en 2027?

La temporada 2027 de la Fórmula 1 tiene dos regresos al calendario: El Gran Premio de Portugal y el Gran Premio de Turquía. La carrera portuguesa es del 18 al 20 de junio en los 4,692 kilómetros del Autódromo Internacional de Algarve, en Portimão. Por su lado, la competencia turca es del 1 al 3 de octubre en los 5,340 kilómetros del Circuito de Estambul, en Estambul.