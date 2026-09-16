Precios de combustibles: más emblemas suben desde esta mañana

La presión sobre los costos de los carburantes continúa y más emblemas privados confirmaron subas en los precios del diésel a partir de hoy, miércoles, en línea con los incrementos que ya se venían anunciando en el sector.

En este caso, fuentes del sector confirmaron que los emblemas Copetrol, Energy, Petrosur y Petrochaco aplicarán un aumento de G. 600 por litro desde la fecha, tanto para el diésel premium (tipo I) como para el gasoil común (tipo III). Petrochaco informó que el reajuste en sus servicentros será gradual y que se completará el lunes 21 de setiembre.

Con el reajuste, los precios de venta al público en las estaciones de servicio citadas quedarán fijados en G. 8.990 y G. 10.990 por litro, respectivamente.

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Combustibles: impacto en la cadena logística

Este reajuste generalizado de los emblemas privados genera preocupación en sectores altamente dependientes del gasoil como el transporte de cargas, la logística nacional y los precios de los productos en general.

Se aguarda que, en el transcurso de la semana, más emblemas del mercado local terminen de confirmar la actualización de sus pizarras, bajo la misma tendencia de incrementos.

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Los emblemas que ya reajustaron sus precios

Los emblemas Petrobras y Petromax aplicaron subas desde ayer, con incrementos de hasta G. 600 por litro, principalmente en el diésel. Los reajustes se suman a los aplicados recientemente por Puma Energy y Compasa, en lo que constituye el quinto aumento del año para varios emblemas.

En Petrobras aumentaron las cotizaciones del diésel, mientras que las naftas se mantienen, por ahora, sin cambios.

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Con los últimos reajustes, el diésel común ronda los G. 9.000 por litro en buena parte de las estaciones de servicio, un valor que impacta directamente en el transporte de cargas, la logística, la producción agrícola y el transporte público.

Mientras los emblemas privados ya comenzaron a subir sus precios, Petropar todavía analiza su estructura de costos y no definió un nuevo precio para sus combustibles. La estatal viene sosteniendo sus valores con el stock adquirido previamente, pero el fuerte aumento de las cotizaciones internacionales presiona sobre su costo de reposición.

Cadipac cuestiona los “precios políticos” de Petropar

Desde la Cámara Paraguaya de Distribuidoras de Combustibles (Cadipac) cuestionan los “precios políticos” de Petropar, al considerar que generan una distorsión en el mercado.

El gremio cuestionó que la estatal no acompañe la tendencia internacional con sus precios. Afirmó que, si Petropar mantiene sus valores mientras aumentan sus costos de reposición, estaría absorbiendo una diferencia que, según su interpretación, podría implicar un subsidio.

“Petropar, si no está subiendo, quiere decir que está perdiendo, cuando su carta orgánica dice que no lo puede hacer. Eso quiere decir que se estaría subvencionando”, insistió Adolfo Martín Sánchez, presidente de Cadipac.

El titular del gremio consideró que esta situación genera una competencia desigual para los operadores privados, que deben trasladar sus costos al precio final para mantener sus negocios.

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Sánchez fue aún más crítico al calificar esta política como una “teoría comunista” y de “extrema izquierda”, al considerar que el Estado estaría utilizando recursos públicos para competir con empresas privadas.

En ese sentido, comparó la situación con modelos aplicados, según señaló, en Venezuela, Bolivia y Cuba, y sostuvo que este tipo de intervención termina perjudicando a la empresa privada.

Otros emblema, como Shell, que junto con Petropar lideran el mercado, también mantiene sus precios, aunque el sector anticipó que la presión de los costos de reposición generará nuevos ajustes durante esta semana hasta completar la quinta suba en los servicentros.