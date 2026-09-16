Millonario parque en ruinas: ¿Llevarías a tus hijos a jugar a la Costanera Norte de Asunción?

Las instalaciones del Parque Lineal Costanera Norte II de Asunción, inaugurada hace poco más de dos años, evidencian un severo estado de deterioro y falta de mantenimiento en el área destinada al uso infantil. Ante denuncias ciudadanas, ABC visitó la zona y constató un panorama de abandono que afecta directamente la seguridad de las familias que acuden al sitio recreativo.

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La responsabilidad legal y operativa del mantenimiento de este espacio recreativo, asentado sobre terrenos municipales, recae directamente sobre la Municipalidad de Asunción, actualmente a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista).

Parque Lineal Costanera Norte II: Juegos destruidos y total abandono infantil

Entre los principales elementos afectados figuran las hamacas, cuyos marcos metálicos carecen por completo de asientos y presentan cadenas rotas, producto del rápido desgaste, o faltantes. En una de las estructuras se observa una tabla suelta colgando de manera precaria y sujeciones atadas mediante alambres retorcidos.

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Todos los toboganes del parque infantil registran fisuras, desprendimientos en los costados de la chapa y una superficie con óxido acumulado y bordes filosos. Asimismo, el mobiliario urbano complementario se compone de basureros metálicos totalmente oxidados, abollados y volcados fuera de sus bases.

G. 82.000 millones en ruinas: Costos y desidia de la Municipalidad de Asunción

La construcción y equipamiento del parque fue ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) mediante la Licitación Pública Nacional ID N.º 364.837, adjudicada a la empresa Ginsa SA. El contrato original se fijó por la suma de G. 82.400 millones, aproximadamente US$ 14,2 millones, al tipo de cambio de hoy.

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Según los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el monto total efectivamente pagado por la obra asciende a G. 78.131 millones. Los trabajos concluyeron formalmente en marzo de 2024 sobre una superficie total abarcada de 15 hectáreas.

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La infraestructura incluye un 70% de áreas verdes, 1.754 metros de senderos, 839 metros peatonales y 918 metros de bicisenda. El proyecto también contempló estacionamientos, bebederos, sanitarios, puestos de primeros auxilios y más de 1.000 plantines de arborización.

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A más de dos años de la conclusión de la obra, la mayoría de los plantines registra un nulo crecimiento por falta de riego constante o ha desaparecido. Por su ubicación, lejos del Centro, donde se concentra la mayoría del movimiento de la Costanera, la zona es escasamente visitada por usuarios, sobre todo por la falta de presencia permanente de agentes de la Policía.

Costanera Norte: Historial de accidentes y pozos peligrosos sin solución

El estado de abandono generalizado de la Costanera Norte no es nuevo y arrastra sus antecedentes desde la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Durante su mandato se registraron al menos tres accidentes ciclistas graves documentados a lo largo de la bicisenda. La deficiente infraestructura vial afecta de forma directa a ciclistas y peatones que transitan diariamente por la zona costera.

El 30 de marzo de 2025, un ciclista sufrió una caída violenta frente al Palacio de Gobierno debido a un desnivel en la bicisenda. El impacto le provocó un traumatismo que lo dejó inconsciente durante 15 minutos, siendo asistido y derivado a un sanatorio privado.

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El 17 de abril de 2025, otro joven cayó de cabeza en un registro eléctrico subterráneo sin tapa cerca del arroyo Mburicao. El siniestro le causó fracturas óseas en el rostro, cortes severos y la necesidad de un traslado de urgencia en ambulancia.

En marzo de 2026, un niño cayó en bicicleta dentro de un pozo del sistema eléctrico sin tapa de 1,20 metros ubicado en plena vereda. Ciclistas denunciaron que dicho registro llevaba casi 9 meses abierto sin intervención de la comuna asuncena. En todos los casos, la respuesta de la comuna fue lenta e insuficiente.