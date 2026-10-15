Mateo Valente, listo para competir en Mugello por la Fórmula X Italian Series

El joven piloto paraguayo Mateo Valente encara desde este viernes un nuevo e importante desafío dentro del automovilismo internacional de pista. A bordo del monoplaza de la Scudería Buell, nuestro compatriota competirá en el afamado Autódromo Internacional de Mugello (Italia), en el marco de la quinta fecha de la Fórmula X Italian Series, dentro de la competitiva categoría XF3.

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El histórico y técnico circuito toscano acogerá este fin de semana la penúltima cita del calendario oficial, un escenario de máxima exigencia con sus curvas de alta velocidad y marcados desniveles, donde los aspirantes al título buscarán puntos claves antes del cierre de la temporada en Misano.

Para Valente y la Scudería Buell, el objetivo en esta quinta ronda es mantener un ritmo competitivo frente a calificados rivales del continente europeo y seguir sumando experiencia en los certámenes de monoplazas italianos.

Actividad en pista y transmisión

El cronograma oficial de la fecha arrancará este viernes con las tandas de ensayos libres para la puesta a punto de los monoplazas y la adaptación a las condiciones de la pista de Mugello. Este sábado se llevarán a cabo las pruebas de clasificación para definir la grilla de partida, mientras que la jornada dominguera estará concentrada en las competencias oficiales de la categoría.

Las alternativas de las carreras del evento FX Racing Weekend en Mugello podrán seguirse en directo a través de las transmisiones en streaming oficiales del campeonato (formulaxitalianseries.it) y en Youtube, como así también en los canales oficiales de las redes sociales.