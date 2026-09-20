Mateo Valente brilla en Vallelunga con triunfo en la XF3 y gran debut en la F4

Un doble desafío en pista

Ante la oportunidad de sumar mayor experiencia y rodaje frente a competidores de alto nivel, la Scudería Buell decidió incorporar a nuestro compatriota, Mateo Valente, en la Fórmula 4, lo que le demandó alternar entre dos monoplazas a lo largo de todo el fin de semana. Desde el viernes, el joven deportista se abocó a la adaptación de ambos monoplazas, logrando un rendimiento positivo en las tandas de entrenamiento.

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Pole position y remontada en la F4

Durante la clasificación del sábado, la estrategia de priorizar el monoplaza de la XF3 rindió frutos; Mateo se quedó con la “pole position” por apenas 9 centésimas en su último giro, mientras que en la Fórmula 4 debió partir desde el fondo.

En la competencia de la F4, largó en el P12 y protagonizó una notable remontada de siete posiciones, para culminar en el quinto lugar tras una serie de maniobras destacadas.

Sábado de altibajos en la XF3

La primera carrera de la XF3 estuvo marcada por la adversidad. Una sanción previa lo relegó al tercer cajón de partida y, bajo condiciones de escasa visibilidad y una salida demorada, Valente buscó el liderazgo. Sin embargo, un despiste al intentar el sobrepaso lo dejó fuera de competencia en una prueba que finalmente se suspendió en la quinta vuelta.

La revancha dominical

La consagración llegó este domingo en la Carrera 2 de la XF3. Partiendo desde la “pole position” gracias al sistema de grilla invertida, el piloto nacional dominó las acciones de principio a fin, resistiendo con solidez incluso tras un relanzamiento con auto de seguridad a falta de 12 minutos para el cierre.

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Lo que viene en el calendario

Luego de este festejo en Vallelunga (Italia), la temporada continuará para el piloto paraguayo a mediados de octubre próximo con una prueba en Mugello, Italia, que constará de dos carreras. Posteriormente, le aguardarán una cita en Misano y otra fecha con escenario a confirmar, la cual reemplazará a la jornada suspendida en Imola.