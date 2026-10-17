ABC Motor
17 de octubre de 2026 - 17:00

Fórmula X Italian Series: Triunfo de Mateo Valente en la Carrera 1 de Mugello

Mateo Valente, con el cartel de P1 y la bandera paraguaya, celebra este gran comienzo en Mugello (Italia).
Mateo Valente, con el cartel de P1 y la bandera paraguaya, celebra este gran comienzo en Mugello (Italia).Mateo Valente, Prensa

El fin de semana comenzó de manera inmejorable para el piloto paraguayo Mateo Valente, de la Scudería Buell, tras ganar la Carrera 1 de la cuarta fecha de la Fórmula X Italian Series, dentro de la categoría XF3, que se disputa en el Autódromo Internacional de Mugello.

Por Derlis Santacruz
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Mateo Valente, de 18 años, giró este viernes con los mejores tiempos en la tradicional y técnica pista de Mugello, en Italia, donde ya tuvo la suerte de competir en la pasada temporada 2025.

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Este sábado, luego de hacer algunos ajustes en el setup del monoplaza #17, Mateo salió a la qualy en horas de la mañana italiana logrando el P2 para la Carrera 1, que se cumplió por la tarde. Tuvo un arranque muy bueno sorprendiendo y superando a Valentino Carofano en la primera curva del circuito, y sin soltar un segundo la punta, ganó la misma.

El ritmo de competencia de Valente fue muy bueno llegando incluso, a desprenderse de la segunda posición por 12 segundos. Para este domingo, esta prevista la Carrera 2, desde las 7:50 (hora de Paraguay), donde nuestro compatriota largará –por grilla invertida– desde el P6.

Mateo Valente, con la tricolor en mano, celebra una nueva victoria en Italia.
Mateo Valente, con la tricolor en mano, celebra una nueva victoria en Italia.

La carrera podrá verse en el canal de YouTube de la FX RACING WEEKEND.