Fórmula X Italian Series: Triunfo de Mateo Valente en la Carrera 1 de Mugello

Mateo Valente, de 18 años, giró este viernes con los mejores tiempos en la tradicional y técnica pista de Mugello, en Italia, donde ya tuvo la suerte de competir en la pasada temporada 2025.

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Este sábado, luego de hacer algunos ajustes en el setup del monoplaza #17, Mateo salió a la qualy en horas de la mañana italiana logrando el P2 para la Carrera 1, que se cumplió por la tarde. Tuvo un arranque muy bueno sorprendiendo y superando a Valentino Carofano en la primera curva del circuito, y sin soltar un segundo la punta, ganó la misma.

El ritmo de competencia de Valente fue muy bueno llegando incluso, a desprenderse de la segunda posición por 12 segundos. Para este domingo, esta prevista la Carrera 2, desde las 7:50 (hora de Paraguay), donde nuestro compatriota largará –por grilla invertida– desde el P6.

La carrera podrá verse en el canal de YouTube de la FX RACING WEEKEND.