Doblete de Mateo Valente en Mugello por la Fórmula X Italian Series

Nuestro compatriota Mateo Valente, con el soporte integral de la Scudería Buell, partió este domingo desde la sexta posición en la Carrera 2 de Mugello —debido al sistema de grilla invertida de la categoría, tras haber ganado el sábado la Carrera 1 de punta a punta— y logró nuevamente subir a lo más alto del podio para coronar un fin de semana memorable.

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Mateo, tal como sucedió el sábado, tuvo una excelente largada; llegó a la primera curva en la cuarta posición —ganando rápidamente dos lugares— y, tras solo dos variantes más, tomó el liderazgo para no soltarlo hasta que la aparición de una bandera roja marcó el final definitivo de la Carrera 2.

De esta manera, Valente cerró un fin de semana sobresaliente en el que cosechó los 50 puntos que estaban en juego, resultado con el que afianza su liderazgo en la tabla general del certamen.

El próximo desafío para el piloto paraguayo será en el mes de noviembre, en Misano, donde se definirá el campeonato.