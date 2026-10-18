ABC Motor
18 de octubre de 2026 - 16:48

Doblete de Mateo Valente en Mugello por la Fórmula X Italian Series

Mateo Valente en traje rojo sostiene un trofeo, sonriente. Valentino Carofano y Felisa Blanco lo acompañan en el podio con expresiones variadas.
Mateo Valente (centro) celebra con la tricolor acompañado de los demás pilotos integrantes del podio en Mugello.

El joven piloto paraguayo Mateo Valente, de 18 años, completó este domingo un extraordinario e inolvidable fin de semana en el circuito de Mugello —escenario de la cuarta fecha de la Fórmula X Italian Series—, donde también se consagró como el vencedor indiscutido de la Carrera 2 en la categoría XF3.

Por Derlis Santacruz
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Nuestro compatriota Mateo Valente, con el soporte integral de la Scudería Buell, partió este domingo desde la sexta posición en la Carrera 2 de Mugello —debido al sistema de grilla invertida de la categoría, tras haber ganado el sábado la Carrera 1 de punta a punta— y logró nuevamente subir a lo más alto del podio para coronar un fin de semana memorable.

Lea más: Fórmula X Italian Series: Triunfo de Mateo Valente en la Carrera 1 de Mugello

Auto de carreras rojo con el número 17 en pista, rodeado de personas con ropa de seguridad.
Gran performance del piloto paraguayo Mateo Valente en Mugello.

Mateo, tal como sucedió el sábado, tuvo una excelente largada; llegó a la primera curva en la cuarta posición —ganando rápidamente dos lugares— y, tras solo dos variantes más, tomó el liderazgo para no soltarlo hasta que la aparición de una bandera roja marcó el final definitivo de la Carrera 2.

Piloto en traje rojo agita bandera y sostiene trofeo en el podio, con fondo de banderas y trofeos en el circuito de carreras.
Celebración en el podio de Mateo Valente con los trofeos conseguidos el fin de semana en el circuito de Mugello y la infaltable bandera paraguaya.

De esta manera, Valente cerró un fin de semana sobresaliente en el que cosechó los 50 puntos que estaban en juego, resultado con el que afianza su liderazgo en la tabla general del certamen.

Piloto de carreras sonriente en traje rojo y gorra blanca, con dedos en alto y trofeos detrás, en ambiente festivo.
Mateo Valente, con su monoplaza #17 de la Scudería Buell, estuvo imparable.

El próximo desafío para el piloto paraguayo será en el mes de noviembre, en Misano, donde se definirá el campeonato.