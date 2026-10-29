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ABC Motor
29 de octubre de 2026 - 08:58

Rally del Chaco 2026: ¿Cómo es la Etapa 1 de la carrera?

Falta un día para el comienzo del Rally del Chaco 2026. La Etapa 1 tiene 7 pruebas especiales.

Por ABC Color
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El Rally del Chaco cierra la temporada del Campeonato Nacional de Rally 2026. El certamen más importante del automovilismo paraguayo es la séptima y última fecha de la máxima categoría del automovilismo paraguayo. Alejandro Galanti, Migue Zaldívar y Gustavo Saba llegan a la última carrera del año con posibilidades de conquistar del título.

Lea más: Mariscal Estigarribia, a la espera del Rally del Chaco 2026

Resta menos de un día para el inicio de la competencia en Mariscal Estigarribia. El primer auto sube a la rampa de salida a las 05:37: Fau Zaldívar, a bordo de un Skoda Fabia RS Rally2 y navegado por Marcelo der Ohannesian, fue el ganador de la clasificación y por lo tanto, abre el Infierno Verde en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 a La Patria.

La jornada tiene otras 6 PE: la PE3, 25,15 km de Cemelpa-RutaD092 Llegada; la PE4, 32,8 km de Picada León Pirú-Santa Rosa; la PE5, 32,84 km de Campo Karen Largada-Llegada; la PE6, 12,55 km de Ruta Transchaco Picada Histórica; la PE7, 25 km Ocho Cué-Picada Aeropuerto; y la PE8, 7,09 km de Super Especial Largada-Llegada.

La Etapa 1 del Rally del Chaco: tramos y horarios de la carrera

  • PE2: Ruta D092-La Patria; 14,86 km/7:30
  • PE3: Cemelpa-D092 Llegada; 25,15 km/7:58
  • PE4: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/8:31
  • PE5: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/10:14
  • PE6: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/12:07
  • PE7: Ocho Cué-Picada Aeropuerto; 25,00 km/12:30
  • PE8: Super Especial Largada-Llegada; 6,93 km/14:03
José Curi (c), jefe de seguridad del Rally del Chaco, en ABC Motor en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, Paraguay.
José Curi (c), jefe de seguridad del Rally del Chaco, en ABC Motor en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, Paraguay.

Javier Bento a ABC: “Todo está normal y todo se corre”

“El Chaco te obliga a tener plan a, plan b, plan c, plan d y el plan que se aplica es el plan z. Para todas las especiales hay un plan alternativo. Si fuera hoy la decisión, todo está normal y todo se corre”, había manifestado Javier Bento a ABC. El director de la prueba, como también el jefe de seguridad José Curi, contó que parte de Cemelpa hay agua.

La Etapa 1 tiene un total de 495,54 kilómetros: 160,09 son cronometrados y 335,45 de enlaces. “Será una carrera exigente en algunos tramos. Estuvimos recorriendo hoy a zona de Cemelpa, hay un poco de agua en los primeros quince kilómetros y luego seco. En la zona de Chucho , a partir del kilómetro quince tenemos talcales bien grandes”, añadió Curi.

ABC Motor, primera edición desde Mariscal Estigarribia

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