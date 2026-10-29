Rally del Chaco 2026: ¿Cómo es la Etapa 1 de la carrera?

El Rally del Chaco cierra la temporada del Campeonato Nacional de Rally 2026. El certamen más importante del automovilismo paraguayo es la séptima y última fecha de la máxima categoría del automovilismo paraguayo. Alejandro Galanti, Migue Zaldívar y Gustavo Saba llegan a la última carrera del año con posibilidades de conquistar del título.

Lea más: Mariscal Estigarribia, a la espera del Rally del Chaco 2026

Resta menos de un día para el inicio de la competencia en Mariscal Estigarribia. El primer auto sube a la rampa de salida a las 05:37: Fau Zaldívar, a bordo de un Skoda Fabia RS Rally2 y navegado por Marcelo der Ohannesian, fue el ganador de la clasificación y por lo tanto, abre el Infierno Verde en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 a La Patria.

La jornada tiene otras 6 PE: la PE3, 25,15 km de Cemelpa-RutaD092 Llegada; la PE4, 32,8 km de Picada León Pirú-Santa Rosa; la PE5, 32,84 km de Campo Karen Largada-Llegada; la PE6, 12,55 km de Ruta Transchaco Picada Histórica; la PE7, 25 km Ocho Cué-Picada Aeropuerto; y la PE8, 7,09 km de Super Especial Largada-Llegada.

La Etapa 1 del Rally del Chaco: tramos y horarios de la carrera

PE2: Ruta D092-La Patria; 14,86 km/7:30

PE3: Cemelpa-D092 Llegada; 25,15 km/7:58

PE4: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/8:31

PE5: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/10:14

PE6: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/12:07

PE7: Ocho Cué-Picada Aeropuerto; 25,00 km/12:30

PE8: Super Especial Largada-Llegada; 6,93 km/14:03

Javier Bento a ABC: “Todo está normal y todo se corre”

“El Chaco te obliga a tener plan a, plan b, plan c, plan d y el plan que se aplica es el plan z. Para todas las especiales hay un plan alternativo. Si fuera hoy la decisión, todo está normal y todo se corre”, había manifestado Javier Bento a ABC. El director de la prueba, como también el jefe de seguridad José Curi, contó que parte de Cemelpa hay agua.

La Etapa 1 tiene un total de 495,54 kilómetros: 160,09 son cronometrados y 335,45 de enlaces. “Será una carrera exigente en algunos tramos. Estuvimos recorriendo hoy a zona de Cemelpa, hay un poco de agua en los primeros quince kilómetros y luego seco. En la zona de Chucho , a partir del kilómetro quince tenemos talcales bien grandes”, añadió Curi.

ABC Motor, primera edición desde Mariscal Estigarribia