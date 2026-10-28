Mariscal Estigarribia, a la espera del Rally del Chaco 2026

Mariscal Estigarribia palpita el Rally del Chaco 2026 a dos días del comienzo del certamen más importante del automovilismo paraguayo. El corazón del Chaco paraguayo empieza a recibir a las primeras tripulaciones, fanáticos y medios de prensa para la edición 51 de la carrera, la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026 (define al campeón).

El municipio, que en 1944 recibió el nombre de José Félix Estigarribia, quien fue un destacado general y estratega que dirigió al ejercito nacional en la Guerra del Chaco, es la base del Touring y Automóvil Club Paraguayo. La Terminal es la cabecera del evento motor y el Parque Cerrado de la competencia al finalizar la Etapa 1 (viernes 30) y la Etapa 2 (sábado 31).

Fau Zaldívar, ganador el domingo de la clasificación en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de la ciudad de Capiatá, abre camino en el Infierno Verde. El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 parte primero el viernes 30 de octubre, a las 07:30, en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria, la primera especial de la jornada y la segunda de las 22 que tiene la competencia.

La primera jornada de la carrera tiene 495,54 kilómetros: 160,09 son cronometrados y 335,45 son de enlaces. Posterior a la PE2, la PE3 es Cemelpa-Ruta D092 Llegada; la PE4, Pica León Pirú-Misión Santa Rosa; la PE5, Campo Karen Largada-Llegada; la PE6, Ruta Transchaco-Picada Histórica; la PE7, Ocho Cué-Picada Aeropuerto y la PE8, Súper Especial Largada-Llegada.

Rally del Chaco: Etapas, fechas, tramos y horarios de la carrera

Etapa 1 - Viernes 30 de octubre

PE2: Ruta D092-La Patria; 14,86 km/7:30

PE3: Cemelpa-D092 Llegada; 25,15 km/7:58

PE4: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/8:31

PE5: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/10:14

PE6: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/12:07

PE7: Ocho Cué-Picada Aeropuerto; 25,00 km/12:30

PE8: Super Especial Largada-Llegada; 6,93 km/14:03

Etapa 2 - Sábado 31 de octubre

PE9: Ruta D092 Largada-La Patria; 14,86 km/07:30

PE10: Cemelpa-Ruta D092 Llegada; 25,15 km/07:58

PE11: Línea Fronteriza-Pozo Indio; 63,05 km/09:41

PE12: Picada 40-La Verónica; 20,42 km/10:54

PE13: Picada Chucho Largada-Llegada; 22,67 km/12:12

PE14: Aduana Infante Rivarola-Cuartel; 10,55 km/12:40

PE15: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/13:58

PE16: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/ 15:41

Etapa 3 - Domingo 1 de noviembre

PE17: Cañada Elisa-Mcal. Estigarribia Norte; 18,65 km/08:00

PE18: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/08:28

PE19: Ocho Cué-Picada Aeropuerto; 25,00 km/08:51

PE20: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/10:29

PE21: Ocho Cué-Picada Aeropuesto; 25.00 km/10:52

PE22: Estancia Intendente-Mcal. Estigarribia; 27,98 km/11:35

Rally del Chaco 2026: ¿Qué tramos realizan los Históricos?

A diferencia de los autos 4x4, 4x2 y Camionetas, la categoría de los Históricos tiene establecido realizar solo ocho pruebas especiales del Rally del Chaco 2026. El viernes 30, los 3,60 kilómetros de Picada 500 Vieja-Picada 500 Nueva (PE2 y PE4); los 25 kilómetros de Ocho Cue-Picada Aeropuerto (PE3) y los 6,93 kilómetros de la Súper Especial Largada-Llegada (PE5).