ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

ABC Motor
28 de octubre de 2026 - 17:44

Mariscal Estigarribia, a la espera del Rally del Chaco 2026

La Terminal de Ómnibus de Mariscal Estigarribia es el epicentro del Rally del Chaco 2026.
La Terminal de Ómnibus de Mariscal Estigarribia es el epicentro del Rally del Chaco 2026.

Mariscal Estigarribia comienza a palpitar el Rally del Chaco 2026. La Etapa 1 de la carrera más importante del país empieza el viernes a las 07:30.

Por Darío Ibarra
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Mariscal Estigarribia palpita el Rally del Chaco 2026 a dos días del comienzo del certamen más importante del automovilismo paraguayo. El corazón del Chaco paraguayo empieza a recibir a las primeras tripulaciones, fanáticos y medios de prensa para la edición 51 de la carrera, la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026 (define al campeón).

El municipio, que en 1944 recibió el nombre de José Félix Estigarribia, quien fue un destacado general y estratega que dirigió al ejercito nacional en la Guerra del Chaco, es la base del Touring y Automóvil Club Paraguayo. La Terminal es la cabecera del evento motor y el Parque Cerrado de la competencia al finalizar la Etapa 1 (viernes 30) y la Etapa 2 (sábado 31).

La Terminal de Ómnibus de Mariscal Estigarribia es el epicentro del Rally del Chaco 2026.
La Terminal de Ómnibus de Mariscal Estigarribia es el epicentro del Rally del Chaco 2026.

Fau Zaldívar, ganador el domingo de la clasificación en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de la ciudad de Capiatá, abre camino en el Infierno Verde. El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 parte primero el viernes 30 de octubre, a las 07:30, en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria, la primera especial de la jornada y la segunda de las 22 que tiene la competencia.

La primera jornada de la carrera tiene 495,54 kilómetros: 160,09 son cronometrados y 335,45 son de enlaces. Posterior a la PE2, la PE3 es Cemelpa-Ruta D092 Llegada; la PE4, Pica León Pirú-Misión Santa Rosa; la PE5, Campo Karen Largada-Llegada; la PE6, Ruta Transchaco-Picada Histórica; la PE7, Ocho Cué-Picada Aeropuerto y la PE8, Súper Especial Largada-Llegada.

Javier Bento, director de la prueba del Rally del Chaco 2026 durante la entrevista con ABC en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, Paraguay.
Javier Bento, director de la prueba del Rally del Chaco 2026 durante la entrevista con ABC en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, Paraguay.

Rally del Chaco: Etapas, fechas, tramos y horarios de la carrera

Etapa 1 - Viernes 30 de octubre

  • PE2: Ruta D092-La Patria; 14,86 km/7:30
  • PE3: Cemelpa-D092 Llegada; 25,15 km/7:58
  • PE4: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/8:31
  • PE5: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/10:14
  • PE6: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/12:07
  • PE7: Ocho Cué-Picada Aeropuerto; 25,00 km/12:30
  • PE8: Super Especial Largada-Llegada; 6,93 km/14:03

Etapa 2 - Sábado 31 de octubre

  • PE9: Ruta D092 Largada-La Patria; 14,86 km/07:30
  • PE10: Cemelpa-Ruta D092 Llegada; 25,15 km/07:58
  • PE11: Línea Fronteriza-Pozo Indio; 63,05 km/09:41
  • PE12: Picada 40-La Verónica; 20,42 km/10:54
  • PE13: Picada Chucho Largada-Llegada; 22,67 km/12:12
  • PE14: Aduana Infante Rivarola-Cuartel; 10,55 km/12:40
  • PE15: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/13:58
  • PE16: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/ 15:41

Etapa 3 - Domingo 1 de noviembre

  • PE17: Cañada Elisa-Mcal. Estigarribia Norte; 18,65 km/08:00
  • PE18: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/08:28
  • PE19: Ocho Cué-Picada Aeropuerto; 25,00 km/08:51
  • PE20: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/10:29
  • PE21: Ocho Cué-Picada Aeropuesto; 25.00 km/10:52
  • PE22: Estancia Intendente-Mcal. Estigarribia; 27,98 km/11:35
El auto de los hermanos Orlando y Omar Benítez durante una parada en Pozo Colorado camino al Rally del Chaco 2026.
El auto de los hermanos Orlando y Omar Benítez durante una parada en Pozo Colorado camino al Rally del Chaco 2026.

Rally del Chaco 2026: ¿Qué tramos realizan los Históricos?

A diferencia de los autos 4x4, 4x2 y Camionetas, la categoría de los Históricos tiene establecido realizar solo ocho pruebas especiales del Rally del Chaco 2026. El viernes 30, los 3,60 kilómetros de Picada 500 Vieja-Picada 500 Nueva (PE2 y PE4); los 25 kilómetros de Ocho Cue-Picada Aeropuerto (PE3) y los 6,93 kilómetros de la Súper Especial Largada-Llegada (PE5).

Lo
más leído
del día

01
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
02
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
03
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Economía
¿IPS retirará sus fondos de Ueno? La respuesta al pedido de gremios y asegurados
Ver más

Te puede interesar