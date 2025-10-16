El Transchaco Rally, edición 50, cerró con 103 anotados

El Touring y Automóvil Club Paraguayo cerró oficialmente este miércoles el periodo de anotaciones para la edición 50 del Transchaco Rally, con la confirmación de 69 tripulaciones que estarán compitiendo en la séptima y última prueba del Petrobras Campeonato Nacional de la modalidad.

A la cifra mencionada se suman otras 34 tripulaciones, de la categoría Históricos, quienes de manera especial estarán corriendo en la carrera número 50 del TCR. Un total de 103 anotados, cantidad realmente emotiva para esta versión cincuentenario de la prueba más importante y tradicional del automovilismo paraguayo.

Las actividades del TCR50 continúan el sábado desde las 8:00 con las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad de las máquinas, en el autódromo Rubén Dumot de Capiatá, con acceso libre para el público.

Esa misma noche se llevará a cabo la tradicional partida simbólica desde la Costanera Norte, en el espacio denominado Parque Lineal, frente mismo al puente Héroes del Chaco, que le pondrá el “fondo patriótico” al evento.

Ya el domingo 19 el rugir de los motores serán los protagonistas en el principal circuito tuerca de nuestro país, el autódromo capiateño, que recibirá a la Prueba Especial de Clasificación, a partir de las 10:00.

Como es tradicional, la definición del orden de partida, a través de las Pruebas Especiales 1 y 2, se cumplirá con tandas de dos autos y la suma de tiempos dará la clasificación de la jornada. Cada tanda será con dos autos, uno por el carril de la torre y el otro de la gradería, para invertir posiciones en la segunda pasada.

El orden de la clasificación será el mismo de la partida el viernes 24 de octubre en la PE3, ya en suelo chaqueño, donde continúa el desafío por alcanzar la gloria, y que en esta ocasión tiene como agregado que el TCR50 define, además, al campeón nacional de rally 2025.