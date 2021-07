Gustavo Zloccowick dejó la selección de Fútbol Playa

Gustavo Zloccowick terminó el ciclo al frente de la selección paraguaya de Fútbol Playa después de cinco años. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) comunicó la salida del entrenador, que aceptó una propuesta para continuar trabajando en el extranjero. “Demostramos al mundo que Paraguay puede, que hay personas competentes que pueden desarrollar cualquier tipo de proyecto. Hicimos un buenísimo Mundial, yo participé prácticamente de todos ellos y puedo hablar con autoridad como alguien que conoce dentro y fuera del Mundial, que el nuestro fue uno de los mejores de la historia”, comentó el brasileño, que asumió en 2016.

“Aquí no solo es táctica, no son solo resultados, el legado más importante es lo que le dejas a las personas, creo que más de 100 jugadores pasaron y te puedo decir que aprendí más de lo que enseñé. Hoy en día tenemos jugadores jóvenes que pueden disputar mínimo 5 mundiales. Son chicos que sus vidas cambiaron a través del Fútbol Playa, no en el sentido económico, pero sí con las actitudes, con las buenas acciones y es un grupo muy sano, uno que cree mucho en hacer las cosas en grande y que está listo para la vida como padres de familia, como maridos, como ser mejores hijos, mejores hermanos. Ese es el legado más grande que dejo aquí en Paraguay”, agregó.

“Cuando hablamos de legado, siempre hacemos referencia a lo que uno deja como persona, pero también hay uno en la parte profesional. Muchos de los componentes de los cuerpos técnicos pasaron por nosotros y en todos los procesos de entrenamientos viene algún componente de un determinado club para que siga nuestra metodología. Justamente uno de nuestros proyectos era que inicien con la metodología de la selección y fue clave que los entrenadores estuvieran con nosotros, porque soy una persona abierta que no se guarda nada, que desea enseñar todo lo que aprendió y compartirlo con todas las personas”, puntualizó el técnico.

Desde el 19 de agosto, integrando el Grupo A junto a Rusia, Japón y Estados Unidos, la Albirroja disputará el Mundial de la categoría. La APF confirmó que en reemplazo de Zloccowick asumirán Joaquín Molas y Eduardo González, quienes continuarán con el proceso al certamen que será en Moscú. “Yo les diría que se puede, son pocas palabras, pero que significan mucho para ellos. Yo conozco a jugadores en todo el mundo, pero estoy convencido que está selección está lista para ser campeón del mundo. Que cambien su actitud, que crean en ellos mismos, en sus compañeros. Tienen que creer y divertirse, porque están representando a una nación”, culminó Guga.