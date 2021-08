Inicia otra ilusión Pynandi

Paraguay arranca hoy su camino mundialista como parte de un grupo muy similar al de hace dos años, pero con la intención de dejar atrás ese recuerdo (quedó eliminado en fase de grupos, en casa).

“Los chicos están muy preparados, están listos para lo que va a ser el debut”, sostuvo Joaquín Molas, el encargado de dirigir a los Pynandi en esta misión, ayer, en comunicación con ABC Color.

Paraguay integra el Grupo A, junto a Japón (rival de hoy), Estados Unidos, y el local Rusia. Molas analizó a los adversarios. “Japón es un rival muy duro. Nos ganó en el último segundo en nuestro Mundial 2019, viene sin muchas modificaciones. Su fuerte es el juego individual, teniendo jugadores muy potentes, con su capitán Ozu”. Caracterizó a los anfitriones como “mucho más colectivos”, mientras que destacó la evolución de los norteamericanos.

Molas asumió el timón albirrojo a días del certamen, tras la salida Guga Zloccowick. “Ya venía trabajando con el profe Guga, el trabajo con él es mucho más fácil por todo el conocimiento que tiene. Ya veníamos un poquito estando al frente de la selección como asistente. Ya los jugadores me conocían, ya sabían la forma en que me gustaba trabajar, entonces fue un poquito más fácil”, explicó, aunque confesó que le hubiera gustado vivir la experiencia con su predecesor. “Un poco de sentimientos encontrados. Me iba a gustar estar acá al lado del profe Guga, pero lastimosamente no se pudo dar. Un poco de tristeza en ese sentido, pero a la vez muy contento de estar al frente de una selección tan importante, que siempre es candidata, que está muy bien formada, muy bien preparada, y que tiene una base de excelente trabajo”.

Destacó el legado y las enseñanzas de Guga, quien “dejó todo en el grupo”. “Fue una enseñanza que hoy está dando sus frutos, nosotros estamos cosechando todo lo que él sembró. Hablar de Guga es hablar de fútbol playa paraguayo”, dijo.

Sobre las fortalezas de este equipo, detalló: “Tiene un poco más de soltura. Al asumir, lo primero que pedí fue que se suelten un poco más, que pierdan un poco el miedo a equivocarse que a veces pagamos un poco caro”.

Frente a Japón, el estreno hoy

Paraguay se estrena en la Copa Mundial Rusia 2021 hoy, desde las 09:30 (hora de nuestro país) frente a Japón, en el segundo partido del día, y el primero del Grupo A. El encuentro de debut será transmitido por Tigo Sports +.