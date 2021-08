Los Pynandi no aguantan a Japón

Al igual que hace dos años -entonces en el último instante del partido y por un solo gol- la selección japonesa se impuso a los Pynandi en el debut mundialista.

En el Complejo Olímpico Luzhniki, los dirigidos por Joaquín Molas tomaron la delantera en el marcador con goles de Sixto Cantero y dos de Néstor Medina (3-0). El segundo periodo acabó 3-1, con un autogol de Luis Ojeda. Y en el tercer tiempo, que incluyó un gol de Pedro Morán, Japón arrasó marcando seis veces, para sellar su remontada.

Con esta derrota ante un rival directo, Paraguay se complica la tarea de superar la fase de grupos, y deberá mantener el sueño vivo frente al local, Rusia, dos veces campeona del mundo, el sábado (13:30).

La selección nacional completará la fase de grupos ante Estados Unidos, el lunes, desde las 12:00.

En el otro duelo de ayer correspondiente al grupo A, el combinado ruso venció al estadounidense por 5-4, en la prórroga.

Así, Japón es líder del grupo con 3 puntos, seguido por Rusia (2), Estados Unidos y Paraguay (0).

En los otros dos cotejos de ayer, por el grupo B: Emiratos Árabes Unidos 4-3 Tahití, y Mozambique 4-8 España.

La agenda de hoy incluye enfrentamientos en los grupos C y D: Senegal vs. Uruguay, Bielorrusia vs. El Salvador, Portugal vs. Omán, y Suiza vs. Brasil.