Descansa la Primera

Oficial en Intermedia y Pre Intermedia. El Torneo Oficial vivirá su sexta fecha en la Intermedia (hoy) y Pre Intermedia (mañana).

Tres duelos tendrán lugar en la fecha: Santa Clara vs. Curda y Old King vs. Luqueño jugarán desde las 15:30; Asunción vs. Cristo Rey está previsto para las 17:30.

Mañana tres cotejos serán en simultáneo, a partir de las 16:30: Jabalíes vs. Curda, Ypané vs. Capiatá e Itá vs. Caacupé. La jornada se completará con el choque entre Villeta y Jararás, media hora más tarde.

Femenino. Hoy será la cuarta fecha del Torneo Seven Femenino de Asunción y Metro, con enfrentamientos desde las 19:30.