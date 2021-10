Villarrica disfruta del ajedrez infanto-juvenil

Están en competencia las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en Absoluto y femenino y tiene como sede el salón de eventos de la Gobernación del Guairá, donde estarán compitiendo desde la Sub 12 hasta Sub 18, mientras los más pequeños (Sub 8 y 10) lo harán en el club Porvenir Guaireño.

Anoche arrancaba con la primera ronda de siete pautados que se extenderá hasta mañana. En la fecha se disputará otras tres partidas (rondas 2, 3 y 4) en los horarios de las 09:00, 15:00 y 19:00 y mañana las últimas tres restantes (rondas 5, 6 y 7) en los horarios de las 09:00, 13:00 y 16:00.

Unos 123 ajedrecistas menores hasta 18 años volverán a Villarrica como la capital del ajedrez en estos días (hasta mañana) y quienes pugnarán por ocupar los mejores puestos en sus respectivas categorías.