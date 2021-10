Ajedrez: El Festival de la Juventud llega a su fin en Villarrica

Lideran en el Absoluto, tras la disputas de cuatro partidas, Angel Montiel, con 4 puntos de 4, y Tatiana Lugo (2) en femenino, en la Sub 18; CM Juan Sebastián Melián, con 3.5, y Paula Oviedo y Valeria Sánchez (3) en la Sub 16, David Jodorcovsky, con 3.5, y Renata Mayeregger y Fiorella Vera (2.5), en la Sub 14.

Marcos Miranda, con 4 unidades, y Fiorella Mayeregger (3) en la Sub 12; Axel Solaeche, con 4, y Andrea Portillo y Jimena Lugo (3) en la Sub 10 y Enzo Viñales, con 4, y Dahiara Melgarejo (3) en la Sub 8.