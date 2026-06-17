Mundial de Fútbol
17 de junio de 2026 a la - 16:10

¿Cuándo y a qué hora juega Turquía vs. Paraguay y dónde seguir en vivo?

Los jugadores de Paraguay posan para una foto de equipo antes del partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Los Angeles Stadium, en Los Ángeles, California.
Los jugadores de Paraguay posan para una foto de equipo antes del partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Los Angeles Stadium, en Los Ángeles, California.013436+0000 DEAN MOUHTAROPOULOS

Paraguay y Turquía disputarán la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, en el duelo programado ingresando al sábado, en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California. Conozca el horario y dónde seguirlo en vivo.

Por ABC Color

Con la misión de conseguir un buen resultado para no hipotecar sus chances de avanzar a 16avos de final del Mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026, la selección de Paraguay enfrentará el próximo sábado a su par de Turquía, por la segunda fecha del Grupo D. El encuentro se disputará desde las 00.00 (hora paraguaya) en el estadio de San Francisco. Arbitrará el salvadoreño Iván Barton.

El encuentro tendrá cara a cara a los dos equipos que perdieron en su debut, por lo que necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla de posiciones de la zona que comandan Estados Unidos y Australia con tres puntos cada uno. La selección de Gustavo Alfaro arrancó perdiendo por goleada de 4-1 ante la coanfitriona, Estados Unidos. Los turcos, en tanto, fueron sorprendidos por Australia, contra el que cayeron 2 a 0.

Mauricio de Paraguay celebra la anotación del primer gol de su equipo junto a Julio Enciso durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Los Angeles Stadium.
Mauricio de Paraguay celebra la anotación del primer gol de su equipo junto a Julio Enciso durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Los Angeles Stadium.

¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM.

Turquía vs. Paraguay: ¿Cuándo y a qué hora juega?

Paraguay: 00:00 horas (del sábado)

Argentina: 00:00 horas (del sábado)

Brasil: 00:00 horas (del sábado)

Uruguay: 00:00 horas (del sábado)

Chile: 23:00 horas (del viernes)

Bolivia: 23:00 horas (del viernes)

Venezuela: 23:00 horas (del viernes)

Estados Unidos – Este: 23:00 horas (del viernes)

Ecuador: 22:00 horas (del viernes)

Colombia: 22:00 horas (del viernes)

Perú: 22:00 horas (del viernes)

El Salvador: 21:00 horas (del viernes)

México: 21:00 horas (del viernes)

Estados Unidos – Oeste: 20:00 horas (del viernes)

Inglaterra: 04:00 horas (del sábado)

Marruecos: 04:00 horas (del sábado)

España: 05:00 horas (del sábado)

Bélgica: 05:00 horas (del sábado)

Sudáfrica: 05:00 horas (del sábado)

ulio Enciso, Damián Bobadilla, Miguel Almirón y Junior Alonso #6 de Paraguay lucen abatidos en el entretiempo durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Los Angeles Stadium.
ulio Enciso, Damián Bobadilla, Miguel Almirón y Junior Alonso #6 de Paraguay lucen abatidos en el entretiempo durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Los Angeles Stadium.

Turquía vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Los jugadores de Turquía escuchan su himno antes del inicio de un partido contra Turquía durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Vancouver, Canadá.
Los jugadores de Turquía escuchan su himno antes del inicio de un partido contra Turquía durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Vancouver, Canadá.

Turquía vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.

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