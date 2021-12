Sólido Amambay, ya está en los cuartos de Nacional de fútbol de salón

Además se disputa en las subsedes de Capitán Bado, Bella Vista Norte y Concepción. Precisamente, el combinado concepcionero es otro clasificado a cuartos, luego de ganar todos los partidos hasta la tercera fecha.

En cuanto a los pedrojuaninos, consiguieron avanzar al derrotar, en duro partido, por 4 a 2 a Horqueta.

Otros resultados del viernes. Serie A: Carmen del Paraná 4 - 3 Villa Hayes, Capitán Bado 1 - 1 Ayolas. Posiciones: Capitán Bado 5 puntos, Carmen 4, Encarnación 2, Ayolas 1, Villa Hayes 0.

Serie B: Villarrica 5 - 3 San Juan Bautista Misiones. Posiciones: Amambay 6 puntos (clasificado), Horqueta, Altos y Villarrica 2, San Juan Misiones 0.

Serie C: Coronel Oviedo 7 - 5 Vallemí, Concepción 5 - 1 Fernando de la Mora. Posiciones: Concepción 6 puntos (clasificado), Oviedo 4, Fernando 2, Vallemí y Paranaense 0.

Serie D: Ñemby 2 - 0 San Pedro Ykuamandyju, San Juan Nepomuceno 6 - 4 Bella Vista Norte. Puntuaciones: San Juan Nepomuceno 4 puntos, Franco y Ñemby 3, San Pedro y Bella Vista 0.

Juegos de hoy. Serie A: Carmen del Paraná vs. Encarnación y Villa Hayes vs. Ayolas. Libre: Bado.

Serie B: San Juan Bautista vs. Altos y Villarrica vs. Horqueta. Libre: Amambay.

Serie C: Vallemí vs. Paranaense y Coronel Oviedo vs. Fernando de la Mora. Libre: Concepción.

Serie D: San Pedro del Ykuamandyju vs. Presidente Franco y Ñemby vs. San Juan Nepomuceno. Libre: Bella Vista Norte.

Hoy se conocerá a los seis clasificados restantes al “mata-mata” y luego los ganadores jugarán el cuadrangular final.