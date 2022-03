Invitan al Festival Nacional de la Juventud 2022 de Ajedrez

Del torneo podrán participar todos aquellos ajedrecistas nacidos desde el 1 de enero del 2004 a la fecha. Se prevé que el certamen tenga seis categorías: Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8.

El festival estará compuesto por dos modalidades: el Campeonato Nacional de Ajedrez Clásico, que se disputará por categoría y que tendrá una premiación separada para niños y niñas.

También estará el Campeonato Nacional de Menores de Ajedrez Blitz, a disputarse por categoría y con premiación separada para niños y niñas. Todos los torneos serán válidos para el ránking internacional, conforme a su ritmo de juego.

La cita contará con un protocolo sanitario de primer nivel. Para inscribirse se puede llenar el formulario de inscripción en la página web de la FEPARAJ. El mismo tiene un costo de 100.000 guaraníes y ya habilita a disputar las dos modalidades.

Las seis categorías se disputarán de manera simultánea y será a siete rondas en ambas modalidades.

El ganador de cada rama del Campeonato Nacional de Ajedrez Clásico será el campeón paraguayo de esa categoría y tendrá derecho a representar a Paraguay como jugador oficial en los torneos internacionales de la FIDE en sus respectivas categorías y en todos los ritmos de juego durante el 2022. Eso sí, el atleta deberá correr con los gastos que represente la participación en dichos torneos.

Se premiarán a los tres mejores clubes por la suma de los puntajes alcanzados por sus jugadores en el torneo Clásico. Los cinco mejores ubicados de cada categoría puntuarán para los clubes (sin discriminar femenino y absoluto), obteniendo el primero 5 puntos, el segundo 4 puntos, el tercero 3 puntos, el cuarto 2 puntos y el quinto 1 punto.

Los ajedrecistas no necesitan estar fichados para participar del festival, pero en caso de que clasifiquen para representar a Paraguay a nivel internacional, si lo necesitarán.

Todos los jugadores deberán representar a un club: aquellos que no los estuvieren, automáticamente quedaran fichados por el club que elijan sin costo para el periodo 2022 completando la ficha de afiliación.