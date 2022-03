División Nacional de fútbol de salón, desde el martes

El certamen reúne a los seis clubes que fueron los mejores durante la temporada 2021, metropolitanos y del interior.

El sorteo del fixture será hoy, al mediodía, en la sede de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón.

Los equipos convocados por la zona metropolitana son Sportivo José Meza, campeón de la Copa Divisional de Oro 2021, Simón Bolívar vicecampeón y 29 de Setiembre tercero del torneo.

En representación del interior tomarán parte AJBL de Caacupé, monarca del Campeonato Nacional del Clubes del Interior 2021, Remansito de Ciudad del Este, el vicecampeón, y Victoria FC de Puerto Casado, que completó el podio.

* Copa de Oro. La Copa Divisional de Oro prosigue hoy, con la disputa de dos partidos por la Serie C del certamen.

En la ciudad de Coronel Oviedo, Azucena recibirá al Universitario, en el polideportivo Marista.

Por su parte, LaCUR abrirá las puertas de la Seccional 21 al Deportivo Occidental.

Anoche se disputaba íntegramente la Serie B, con los partidos Independiente de Barrio Obrero vs. San Alfonso, Capiatá vs. NSA/Casa España y Paso Medín vs. Atenas.

Por la Serie C jugaban Artemios vs. Fomento de Barrio Obrero.