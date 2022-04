José Meza y Bolívar conocen sus rivales para el Sudamericano

Los equipos guaraníes parten mañana rumbo a Aparecido do Norte, Estado de Sao Paulo, a fin de disputar el Sudamericano Zona Sur desde el lunes.

La salida será desde la Residencia Deportiva Hacaranda, a las 7:00. Los mejores clubes de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, sumados a los tricolores están distribuidos en dos grupos: Serie A: Colorado de Brasil, Amazing de Chile, José Meza y Cementista de Argentina. Serie B: Real Celeste de Brasil, Jave de Uruguay, Don Orione de Argentina y Simón Bolívar.

La programación de la fase de grupos

Fecha 1 – Lunes 4 de abril: Colorado vs. Amazing y José Meza vs. Cementista; Real Celeste vs. Jave y Don Orione vs. Bolívar.

Fecha 2 – Martes 5 de abril: Colorado vs. Cementista y Amazing vs. José Meza; Real Celeste vs. Don Orione y Jave vs. Bolívar.

Fecha 3 – Miércoles 6 de abril: Colorado vs. José Meza y Cementista vs. Amazing; Real Celeste vs. Bolívar y Don Orione vs. Jave.

Clasificarán los dos mejores de cada grupo para disputar las semifinales en forma “cruzada”, el primero de cada grupo contra el segundo. Los ganadores disputarán la gran final y los perdedores por completar el podio.

El último monarca de la Zona Sur es el Fomento de Barrio Obrero, que fue laureado en 2019. Debido a la pandemia del coronavirus, esa temporada no se disputó el torneo decisivo por el título continental contra el campeón de la Zona Norte, puesto que el torneo que debía realizarse en Perú nunca se jugó.