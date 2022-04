Empieza la fiesta del handbol nacional

En la CPH jugarán: 18:00 Hernandarias vs. Coronel Oviedo, 21:00 Santaní vs. Itá en femenino; 22:30 Villarrica vs. Itá, 00:00 Minga Guazú vs. Luque en masculino.

En el Arena SND: 18:00 Fernando de la Mora vs. Presidente Franco, 21:00 Ypané vs. Encarnación en femenino; 22:30 Ypané vs. Presidente Franco, 00:00 Pilar vs. Santaní en masculino.

Solo los cuatro ganadores avanzarán de fase.

Mañana jugarán en el Arena SND: Ganador Partido 1 vs. Ganador 2 y Gan. 3 vs. Gan. 4, en femenino. En masculino se hará de igual manera los cruces. El viernes jugarán ganadores contra perdedores. Los triunfadores protagonizarán la final, el sábado.