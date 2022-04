Lamentable y peligrosa falta de organización en el Nacional de Handbol

En una jugada, Viana chocó contra el portero de Ypané, quedando tendido en el piso del polideportivo del Arena SND, transcurriendo como 40 minutos para recibir la asistencia de los paramédicos y lo trasladaran en la ambulancia hasta Emergencias Médicas.

Los presentes lamentaron la falta de previsión, por parte de la organización, que corre por cuenta de la Federación de Handball de Ypané cuyo titular es Nelson Ozorio, por no contar con servicios de primeros auxilios, ni fuerzas del Orden Público, entre otros apoyos logísticos que son obligatorios para este tipo de eventos en cuanto a salud y seguridad.

Juegos en la jornada inaugural

En cuanto a las competencias, tras la primera jornada avanzaron de fase las selecciones de Santaní, Hernandarias, Presidente Franco y Encarnación, en femenino y en masculino Minga Guazú, Villarrica, Ypané y Santaní.

Entre las féminas, Hernandarias batió a Coronel Oviedo 36-29, Santaní a Itá 40-28, Presidente Franco dejó fuera a las campeonas vigentes de Fernando de la Mora, al ganarle 33-21, mientras que Encarnación eliminó a las organizadoras, Ypané, al derrotarlas 38-32.

En la rama varonil, Villarrica se impuso a Itá 48-36, Minga Guazú a Luque 39-27, Ypané a Presidente Franco 45-43 y Santaní eliminó a Pilar, campeón vigente, al vencerle por un ajustado 25-24.

Ayer jugaban: Santaní vs. Hernandarias (Partido 1) y Presidente Franco vs. Encarnación (P2), en femenino. En los duelos varoniles se enfrentaban Minga Guazú vs. Villarrica (P3) e Ypané vs. Santaní (P4).

En este peculiar sistema de campeonato, el ganador del Partido 1 jugará contra el perdedor del Partido 2 y el ganador del Partido 2 contra el perdedor del Partido 1, en femenino.

En masculino jugarán el ganador del Partido 3 contra el perdedor del Partido 4, y el ganador del Partido 4 contra el perdedor del Partido 3.

Los ganadores disputarán las finales mañana y los perdedores buscarán la presea de bronce, a partir de las 17:00, en el Arena SND.

La jornada de hoy empezará a las 18:00, tanto en el Arena SND como en el polideportivo de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH).