La Zona Sur espera pronta definición del Sudamericano de salonismo

Por otra parte, los amantes de este deporte aguardan sanciones ejemplares a los protagonistas de las semifinales para que este tipo de “espectáculos” no se repitan.

Los hechos fueron en la segunda semifinal, protagonizada por los anfitriones, Colorado Futsal do Brasil y Simón Bolívar de Paraguay, donde se produjeron fuertes incidentes que empañaron el torneo que finalmente no concluyó. A falta de 6″ para la conclusión del encuentro llegó la paridad de Colorado (2-2), cuando el autor del gol de Cleytinho pecheó al bolivarista Junior Becker y a partir de allí llegó el incontrolable desorden que duró varios minutos peligrando la integridad de los presentes en el coliseo donde no había presencia policial.

El Tribunal de Justicia Deportiva del certamen no llegó a una determinación unificada y por lo tanto pasaron el caso a la ente sudamericano para tomar la decisión.

José Meza finalista y clasificado. El otro guaraní, el Sportivo José Meza cumplió y derrotó por 2 a 0 al Jave de Uruguay, para inscribirse como finalista del certamen, tomando así el primer cupo para el cuadrangular que se debe jugar este año contra los dos clubes de la Zona Norte.

En 2019, Fomento de Barrio Obrero fue el campeón de la Zona Sur y no hubo desenlace ese año porque en la Zona Norte no hubo certamen. Allegados al club fomentista se aventuran que pueda hacer justicia, ya que este torneo en Brasil no concluyó y solamente José Meza clasificó como se establece en los reglamentos.