Copa de Oro de salonismo tiene a sus tres punteros

Las posiciones. Serie A: Cerro Corá 8 puntos, 29 de Septiembre 6, Varadero 5, 12 de Junio y San Antonio 4, Zavala Cue 1, Atlético La Merced 0.

Serie B: Independiente de Barrio Obrero 7 puntos, Sportivo José Meza y Capiatá FC 6, Deportivo Atenas 4, San Alfonso 3, Nuestra Señora de la Asunción/Casa España 1, Paso Medín 0.

Serie C: Atlético Occidental 7 puntos, Simón Bolívar, Fomento de Barrio Obrero y Sport Azucena 4, Artemio FC 3, Universitario 2, La CUR 0.

Partidos pendientes: San Antonio vs. La Merced, Independiente vs. José Meza, Azucena vs. Simón, La CUR vs. Simón y Azucena vs. La Cur (suspendido a los 8′ ST).

Próximos partidos. Serie A: 12 de Junio vs. 29 de Septiembre, Zavala Cué vs. La Merced, Cerro Corá vs. San Antonio.

Serie B: NSA vs. José Meza, Capiatá vs. Independiente, San Alfonso vs. Paso Medín.

Serie C: Fomento vs. Simón, Artemio vs. La CUR, Occidental vs. Azucena.