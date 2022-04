Homenaje a Darío, en la segunda fecha del Apertura Premium

El Departamento de Futsal franjeado organiza el homenaje, que contará con la presencia de la madre, viuda y hermana del extinto goleador, entre otros familiares del jugador que vistió varias casacas en el futsal, entre ellas las de Cerro Porteño y Olimpia.

Los partidos para mañana

Los seis cotejos de la segunda fecha del torneo Apertura de la Liga Premium serán esta noche, a partir de las 20:30.

Por la Serie A: Star’s Club vs. Afemec, en cancha de los galácticos, Deportivo Recoleta vs. Cerro Porteño en territorio “funebrero” y Deportivo Santaní vs. Coronel Escurra, en el polideportivo municipal de San Estanislao.

Por la Serie B: Olimpia vs. Exa Ysaty en el polideportivo del Colegio Inmaculée, Santa María vs. Sport Colonial en el polideportivo mariano y Furia Villeta vs. Presidente Hayes en el polideportivo municipal de la Ciudad Industrial.

Triunfo de Colonial

En juego de regularización, disputado ayer de mañana, Sport Colonial se impuso 8 a 3 a Furia Villeta. Anoche jugaban Villa Hayes vs. Star’s Club para completar la fecha inaugural de la Premium.