Cerro Porteño, Olimpia y Colonial son los líderes del Apertura de la Liga Premium de Futsal FIFA

Los azulgranas volvieron a ser efectivos goleando 5 a 1 al Deportivo Recoleta. Star’s Club se impuso a Afemec, por el score de 5 a 3. En el tercer cotejo de esta serie, Deportivo Santaní y Coronel Escurra consiguieron sus primeros puntos, al igualar 2-2. Mientras los santanianos cayeron contra Cerro, Escurra tuvo fecha libre en la ronda inaugural.

En el Grupo A, Olimpia derrotó 3 a 1 al Exa Ysaty. Sport Colonial también volvió a ganar, esta vez a Santa María, por 4-3. En Villeta, La Furia y Presidente Hayes empataron 4-4.

Posiciones. Grupo A: Cerro Porteño 6 puntos, Star’s Club 4, Afemec 3, Villa Hayes, Coronel Escurra, Santaní 1 y Recoleta 0.

Grupo B: Olimpia y Sport Colonial 6 puntos, Santa María 3, Presidente Hayes y Furia Villeta 1.

Homenaje a Darío Herrera. En el partido entre Olimpia y Exa Ysaty se realizó el anunciado homenaje póstumo al goleador Darío Herrera, con la presencia de familiares del extinto salonista.

<b>Fecha 3, a partir de mañana</b>

Mañana se inicia la tercera fecha del Apertura, con cinco partidos: Escurra vs. Recoleta, Cerro vs. Star’s y Afemec vs. Villa Hayes (Grupo A); Presidente Hayes vs. Santa María y Exa Ysaty vs. Humaitá (B).

El juego restante, va por la TV Sport Colonial vs. Olimpia, el sábado, en un choque entre los dos punteros del Grupo B.